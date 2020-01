Erfolgsgeschichte am Bahnhof

Seit zehn Jahren gibt es den Umsteiger, ein überdachtes und bewachtes Fahrrad-Parkhaus / Positive Bilanz vom Betreiber

von Michael Kuhr

24. Januar 2020, 14:33 Uhr

Kiel | Er ist seit zehn Jahren eine Erfolgsgeschichte – der „Umsteiger“ am Kieler Hauptbahnhof. Neben Kunden der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG), die von der Servicezentrale des Verkehrsunternehmens im Umsteiger profitieren, liegt das Hauptaugenmerk auf den Kunden der Gattung „Pedalritter“.

Hauptbestandteil des Gebäudes ist das Fahrradparkhaus mit seinen 622 bewachten und wettergeschützten Stellplätzen auf zwei Etagen sowie die dazugehörige Werkstatt und der Fahrradverleih. Die Stadt als Bauherrin und die Brücke Schleswig-Holstein als Betreiberin der Radstation ziehen nach zehn Jahren eine durchweg positive Bilanz.

Kiels Bau- und Umweltdezernentin Doris Grondke nennt den Umsteiger für Kiel als Fahrradstadt „enorm wichtig“ und hebt den Vorbildcharakter für Radverkehrsprojekte in Kiel und auch über die Grenzen der Landeshauptstadt hinaus hervor. Daniel Grade, Verbundmanager berufliche Rehabilitation und Integration bei der Brücke, freut sich insbesondere darüber, dass mit der Radstation in den Bereichen Parkhaus, Werkstatt und Vermietung attraktive Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung geschaffen wurden.

Neben den Fachanleitern, wie beispielsweise dem Monteur Johannes Reuters, arbeiten in der Radstation behinderte Menschen, „was aber im Gegensatz zu anderen unserer Projekte hier wenig erkennbar ist.

Es gibt hier kaum noch Unterschiede zu Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt“, wie Grade sagte. Und das Angebot wurde kontinuierlich ausgebaut: Neben dem Parkhaus, das über einen direkten Zugang zu den Bahnsteigen des Hauptbahnhofs verfügt und das per Chipkarte rund um die Uhr zugänglich ist, bietet die Werkstatt ganzjährig einen Reparaturservice für eingestellte und vorbeigebrachte Räder an, eine große Anzahl moderner Cityräder steht zudem für den Verleih bereit und größeren Gruppen werden Leihräder zu einem vereinbarten Startpunkt gebracht und nach der Radtour am Endpunkt wieder abgeholt.

„Der Service ist es auch, den die Kunden besonders schätzen“, sagte Kiels Fahrradbeauftragter Uwe Redecker, der zudem betonte, dass es in Schleswig-Holstein keine vergleichbare Anlage gibt, sich aber bundesweit durchaus andere Städte an dem Kieler Projekt orientieren. Auch die Zahlen können sich sehen lassen.

„Zurzeit, jetzt im Januar, ist das Parkhaus zu 70 Prozent ausgelastet, in der Saison erreichen wir zeitweise eine 100-prozentige Belegung und zur Kieler Woche wird es ganz eng“, so Grade. Nicht nur die Parkhausauslastung erfuhr in den vergangenen zehn Jahren eine kontinuierliche Steigerung, auch in der Werkstatt stieg die Zahl der Kunden stetig an.

Max Dregelies, Vorsitzender des Ortsbeirats Mitte, denkt angesichts bei ihm aufgelaufener Beschwerden, dass man keinen freien Platz im Parkhaus gefunden habe, schon an eine eventuelle Ausweitung. Er wird wohl weiterhin eine Erfolgsgeschichte bleiben – der Umsteiger am Kieler Hauptbahnhof.