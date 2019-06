Malente : Erfolgreicher „Folk am Hof“

Besucherzahl übersteigt Erwartungen: Organisator sieht gute Chancen für Wiederholung 2020.

von Constanze Emde

08. Juni 2019, 17:59 Uhr

Malente | Gutgelaunte Besucher, handgemachte Musik und ein buntes Angebot für die Kinder: Das erste „Folk am Hof“-Fest ist für Organisator Joachim Krämer rundum gelungen. „Ich hatte mit 300 oder 400 Besuchern gerechnet, aber da sind wir längst drüber. Es kamen viel mehr und es ist wirklich schön hier“, sagte Krämer am Samstagnachmittag.

Auf drei Bühnen präsentierten sich auf dem Hof Radlandsichten von Familie Schumacher Line-Dancer, Folk-Bands und Singer-Songwriter, die teils weite Wege auf sich nahmen. „Ich habe gerade in einer gemütlichen Atmosphäre gespielt und es fühlt sich an, als hätte ich in einer kleinen Familie Musik gemacht“, sagt Musiker Christian Lötters aus Greven. Engländer Jez Hellard kam mit seiner Band, weil er das deutsche Publikum mag, das zwar anfangs grundsätzlich zu schüchtern sei, um gleich zu tanzen, die Geschichten in seinen Liedern in Versform aber sehr zu schätzen wisse – vermutlich dank Goethe und Shakespear“, sagte er augenzwinkernd. Krämer sei schon von mehreren Seiten gefragt worden, ob er es nächstes Jahr wieder machen würde. „Die Chancen stehen gut“, sagt Krämer. Es brauche ein bisschen, meint ein Bandkollege im vorbeigehen, bis es genauso erfolgreich sei, wie einst Rixdorf am ersten Mai, aber das Potenzial habe es allemal.