Timmendorfer Strand : Erfolgreiche Schadstoffsanierung in der GGS-Strand Europaschule

Mehr als 1000 Quadratmetern asbesthaltige Bodenbeläge wurden ausgetauscht.

18. August 2020, 10:59 Uhr

Timmendorfer Strand | In der unterrichtsfreien Zeit der Sommerferien wurden in zwei Gebäuden der GGS-Strand Europaschule auf mehr als 1000 Quadratmetern asbesthaltige Bodenbeläge ausgetauscht. „Mehrere Kontroll-Raumluftmessungen bestätigen den Erfolg der Sanierungsmaßnahme“, teilte die Gemeinde mit.

Ein Fachbetrieb für Schadstoffsanierungen aus Hannover hatte dafür seit dem ersten Ferientag am 29. Juni mit drei Teams belastete Bodenplatten und -kleber abgetragen und ordnungsgemäß entsorgt. Die freigeschliffenen Estrichböden in den Klassenzimmern wurden anschließend durch einen weiteren Fachbetrieb aus Wedel mit Spachtelmasse ausgebessert, mit CO2-neutral produzierten Kautschukmaterial belegt sowie mit neuen Fußleisten abgeschlossen und versiegelt. Ein bauleitendes Architekturbüro aus Lübeck hat die Ausführungsarbeiten fachlich begleitet und abgenommen.

Am 3. August wurden die Schulgebäude wieder an Schulleitung und Hausmeister übergeben. Die Herstellerfirma des Bodenbelags bestätigt durch ein am 17. August an die Gemeindeverwaltung übergebenes Zertifikat, dass durch die insgesamt 1152 Quadratmeter an neu verlegtem Kautschuk-Bodenbelag, etwa 24 Tonnen an CO2 eingespart wurden – dies entspricht in etwa einer Pkw-Fahrleistung von 95.000 Kilometern.

„Dank des guten Zusammenspiels zwischen Gemeindeverwaltung, Projektsteuerung, Schulleitung, Hausmeistern, Architekt und ausführenden Firmen konnte nicht nur das geplante Zeitfenster, sondern auch der Kostenrahmen von 220.000 Euro eingehalten werden“, hieß es weiter.