Erfolgreiche Kampagne

Parking-Day als krönender Abschluss des Stadtradelns

von Constanze Emde

19. September 2018, 10:31 Uhr

Die Stadtradel-Kampagne motiviert viele Eutiner zum Umstieg aufs Rad: Die Fahrrad-Initiative freut sich über aktuell 215 Teilnehmer in fast 40 Teams, die insgesamt binnen der vergangenen 18 Tage 32 231 Kilometer für die Stadt Eutin erradelt haben. „Bis zum Ende schaffen wir bestimmt einmal um den Äquator“, ist Jens Rose-Zeuner von der Fahrrad-Initiative optimistisch.

„Super-Radler“ ist bislang Peter von Gneisau (81) mit mehr als 800 Kilometern.

Der selbsternannte Wahl-Eutiner wohnt seit 2002 in Sielbeck und fuhr schon immer lieber Rad als Auto. „Im Jahr schaffe ich im Durchschnitt gut 8500 Kilometer“, sagt der frühere Pfarrer. Deutschlands Flüsse habe er „alle durch“, den Pilgerweg ab Frankreich gleich zweimal geschafft,

Ostfriesland, Holland, Toskana... In weiter entfernte Urlaube nimmt er das Rad samt Wohnmobil mit. „Ich bin zuckerkrank und Lustradler“, sagt von Geisau. Immer morgens nach dem Frühstück radle er 15 Kilometer, um Zucker abzubauen, nachmittags mache er eine ebenso lange „Lusttour“. 32 Kilometer am Tag kommen da schnell zusammen. „Die Kampagne spornt zusätzlich an“, sagt der 81-Jährige. Zweites gutes Beispiel ist Bernd Herkelmann mit knapp 500 Kilometern, der durch seine täglichen Routen zwischen Lütjenburg und Arbeitsort Eutin pendelt.

Als große Abschluss-Aktion des Stadtradelns ist am Samstag, 22. September, von 9 bis 13 Uhr der „Parking-Day“ im Rosengarten geplant. Geschäftsleute zwischen Buchhandlung Hoffmann und Strucks geben gemeinsam mit Mitgliedern der Fahrrad-Initiative einen Vorgeschmack auf die Situation, wie es im sanierten Rosengarten werden kann. „Wir wollen es richtig gemütlich machen mit Picknick, Lese-Ecke, Kicker und werden natürlich auch Infos verteilen rund ums Fahrrad“, sagt Andrea Stolz von der Initiative.

Abends klingt die Kampagne mit dem Fahrradfilm „Das große Rennen in Belleville“ im Binchen aus.