Erfolgreiche Eutiner Kampfsportlerin

von Achim Krauskopf

10. Oktober 2018, 11:15 Uhr

Ein Meisterschaftstitel, zwei zweite Plätze und ein dritter: Da klingt das Lob der Chefin, sie sei mit diesem Abschneiden „sehr zufrieden“, schon fast bescheiden. Vier Athleten der Eutiner Wun Hop Kuen Do (WHKD) Kampfkunst Academy traten in Lübeck bei der Norddeutsche Meisterschaft der World Kickboxing- and Karate-Union (WKU) an: Thore Petersen, Hannes Fiebach, Alina Jacobsen (Foto, von links) starteten in der Disziplin Pointfighting, Mirka Grobecker im Leichtkontakt.

Alina Jacobsen lag zunächst leicht zurück. Sie konnte ihre Anfangsnervosität rechtzeitig ablegen und gewann das Finale der Juniorinnen mit ihrer stärksten Waffe, den hohen Beintechniken, mit zwei Punkten Vorsprung. Damit ist sie Norddeutsche Meisterin der WKU.

Thore Petersen holte sich im Finale nach guter Leistung und starken Aufholjagd den 2. Platz in seiner Klasse. Hannes Fiebach erreichte den 3. Platz bei den Junioren in seiner Klasse. Mirka Grobecker musste sich im Finale nach Verlängerung knapp geschlagen geben: Platz zwei. Arne Kulok (rechts), der das Kickboxteam trainiert, freute sich mit den erfolgreichen Athleten. Sifu Martina Baumgardt, Inhaberin der Kampfkunst Academy, wertet den Erfolg in Lübeck als eine Fortsetzung der Erfolgslinie der seit 15 Jahren bestehenden Kampfkunstschule.