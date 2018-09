Plön : Erfolgreich improvisiert

„Platt in Plön“: Von Absagen lassen sich die Organisatoren nicht beeindrucken. Sie ziehen eine positive Bilanz und wollen weitermachen.

von shz.de

16. September 2018, 19:27 Uhr

Es war ein erfolgreicher Auftakt für „Platt in Plön“, auch wenn die Organisatoren schon im Vorwege improvisieren mussten, da zwei Absagen das Programm durcheinander zu wirbeln drohten. Mehr als 100 Zuschauer kamen in die Aula am Plöner Schiffsthal, um „Sketche und Saakens ut uns Alldach“, „Leeder und Riemels und anner Dummtüüch“, Lieder mit dem Kröger und Leedermoker Rainer Martens, die „Rappelsnuten“ Hella Hansen und Marina Grage oder auch Lokalkolorit op Platt von der Plöner Schützengilde mit Alt-Bürgermeister Ulf Demmin zu genießen. Damit alle mitsingen konnten, wurden ans Publikum Liedtexte zu „Lütt Matten“ oder der Gildehymne „Wo de Nordseewellen...“ verteilt. Es moderierte Alt-Bürgermeister Jens Paustian. Für die Verköstigung sorgte die Tapas-Bar „Concilium“.

„Es war richtig gut und ein voller Erfolg“, zog Organisator Rüdiger Behrens (Nedderdüütsch Gill Preetz) Bilanz. Mit Jule Meyer (Plöner Speeldeel) und Dieter Lamp (Speellüüd) arbeitete der 69-jährige Plöner das zweitägige Programm aus, das gestern mit einer Andacht von „Uns ohln Paster Fiete Wackernagel“ und Fröhschoppen mit Musik auf der MS Holsteinische Schweiz endete. Kurzfristig hatten die Plattschnacker Kinners der Gemeinschaftsschule unter Leitung des Lehrers Sven Thode und das Sinfonieorchester Plön aus terminlichen Gründen für den Vorabend abgesagt. „Wir kriegen den Kahn schon zum Schaukeln“, schmunzelte Behrens doppeldeutig angesichts vier weiterer Veranstaltungen op Platt, die in den nächsten Jahren folgen sollen.

Vielleicht ließe sich die Organisation aber besser verteilen. Vor einem Jahr habe man mit den aufwendigen Planungen begonnen, wobei die Stadt bei den Genehmigungen sehr kooperativ gewesen sei, schilderte Behrens. Der gelernte Polsterer, der schon mit Platt aufgewachsen ist und durch Lesungen bekannt wurde, hatte sich der Sache angenommen und flog „ins Blaue“, wie er sagte, nachdem ihm ein Anwalt aus Plön vom Wunsch einer Dame berichtet hatte, 100 000 Euro an sich bewerbende Vereine zu vergeben. 9000 Euro gehen daher in jedem der insgesamt fünf Jahre an „Platt in Plön“.