Erfolgreich beim Kickbox-Turnier

Mit zwei zweiten Plätzen ist die Eutinerin Anne Marie Schönke (39) vom international besetzten Kickbox-Turnier „Heroes of Hamburg“ in der Wandsbeker Sporthalle zurückgekehrt. Mirka Grobecker (19), ebenfalls aus Eutin, erreichte einen 3. Platz. Beide trainieren seit Jahren in der Kampfkunstakademie Eutin das Wun Hop Kuen Do Kung Fu von Martina Baumgardt. Betreut wurden sie bei dem Turnier mit 900 Teilnehmern von Trainer Arne Kulok. Anne Marie Schönke präsentierte in der Formenkategorie Softstyle ihre waffenlose Form und verpasste den Sieg in der Kategorie Waffenformen mit dem Langstock nur knapp. Mirka Grobecker trat im Leichtkontakt Kickboxen an.

von Harald Klipp

erstellt am 04.Jul.2017 | 12:33 Uhr