Entscheidung für oder gegen Treppe wird vertagt

von Constanze Emde

21. April 2018, 00:52 Uhr

Entscheidungen fallen vor der anstehenden Kommunalwahl offenbar sehr schwer. In der Diskussion um die Treppe, die seit Jahren als Verbindungsstück zwischen Peterstraße und der Straße am Mühlenberg geplant war, zeichnete sich zwar ein deutliches Stimmungsbild gegen den Bau ab. Doch den dafür notwendigen Beschluss fassen, wollte im Stadtentwicklungsausschuss am Donnerstagabend keiner. Stattdessen wurde der Antrag von Marcel Kriwet (CDU) mehrheitlich beschlossen, der vorschlug mit einer Entscheidung zu warten, bis die Aussage von Sabine Kling aus dem Innenministerium vorliege und die Ausschussmitglieder „genau wissen, was zurückgezahlt werden muss“. Die Rechnung der Verwaltung (von 254 000 Euro für die Straße Am Mühlenberg müssen 170 000, also zwei Drittel, zurückgezahlt werden), genügte dem Ausschuss nicht.

„Wir haben selbst mit Frau Kling telefoniert und sie hat kein Interesse daran, Steuergelder für etwas auszugeben, das keiner braucht“, sagte Kriwet. Kling habe sich außerdem bereit erklärt, auszurechnen, welche Höhe der Fördermittel für den Ausbau der Straße am Mühlenberg zurückgezahlt werden müssten. Das Innenministerium berichtigt auf OHA-Nachfrage: „Richtig ist, dass im Fall der Nichtrealisierung der Treppenanlage mindestens die für die Umgestaltung der Straße am Mühlenberg eingesetzten Städtebauförderungsmittel zu erstatten sind.“ Die Stadt müsse selbst eigenverantwortlich mit Steuergeldern umgehen. Das Schreiben der Stadt über „die förderungsrechtlichen Konsequenzen“ werde noch beantwortet. Aber für eine genaue Berechnung bräuchte es einen Änderungsantrag sowie eine Berechnung der bislang dafür eingesetzten Mittel, beides liege noch nicht vor.

Karlheinz Jepp (SPD) erinnerte daran, das die vorherige Treppe mal abgerissen wurde, weil Stadt und Telekom sich nicht über den Winterdienst einigen konnten: „Wer streut eine Treppe, die keiner braucht?“ Heinz Lange (FWE): „Wenn die Treppe demokratisch nicht zu verhindern ist, soll sie wenigstens optisch attraktiv sein.“ Heiko Godow (CDU) mahnte: „Das sind Fördergelder, die wir alle erarbeitet haben, mit denen müssen wir verantwortlich umgehen.“ Beim Bau entstünden Unterhaltungskosten für die nächsten 25 Jahre. Bürgermeister Carsten Behnk sprach vom Dilemma Eutins: „Jetzt geht es nur noch um Schadensbegrenzung und lösungsorientiertes Handeln.“ Monika Obieray (Grüne) würde deshalb eine kleine „Vernunfttreppe“ mittragen. Jens-Uwe Dankert (FDP) hielt dagegen: „Die Bürger dürfen erwarten, dass wir alles versuchen, den Bau zu verhindern.“