Entscheidung fällt durch ein Elfmetertor

von Harald Klipp

erstellt am 03.Okt.2017 | 20:50 Uhr

Die B-Jugend des JFV Eutin/Malente hat auch ihr drittes Punktspiel in der Fußball-Oberliga verloren. Die Mannschaft von Trainer Detlef Berger unterlag beim bisherigen Schlusslicht Spielvereinigung Eidertal Molfsee mit 2:3(1:1) Toren.

In der ausgeglichenen Partie gingen die Gastgeber in der siebten Minute in Führung. Die JFV-Defensive bekam den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Arda Özkan traf im vierten Nachschuss. Doch nur fünf Minuten später war die Partie wieder offen, als Tom Volkmann zum 1:1 traf. Weitere Chancen der Gäste blieben dagegen ungenutzt. In der 56. Minute ging Eidertal Molfsee durch Mart Can erneut in Führung. Diesmal dauerte es nur eine Minute, ehe Lucas Gülck zum 2:2 ausglich.

Die Entscheidung fiel drei Minuten vor dem Schlusspfiff. Ein direkter Freistoß der Gastgeber landete am Ellenbogen eines JFV-Spielers und der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Batuhan Ibrahimoglu verwandelte zum 3:2-Endstand.

„Das war nie im Leben ein Elfmeter, die Entscheidung hat uns um einen verdienten Punkt gebracht. Aber wir müssen insgesamt taktisch klüger spielen“, sagte Detlef Berger in seiner Spielanalyse.