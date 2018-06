English-Camp in Plön

von Achim Krauskopf

16. Juni 2018, 20:52 Uhr

Vokabeln und Grammatik in den Ferien lernen? Eine Möglichkeit dazu bietet das English-Camp der Akademie am See auf dem Koppelsberg von 13. bis 17. August (Montag bis Freitag). Das Angebot richtet sich an Kinder ab elf Jahren und Jugendliche. Interviews, eine Reportage, Songtexte oder Sketche helfen bei der Vermittlung der Sprache. Das Holiday-Camp wird von den Muttersprachlern Nancy Minard und Tony Hodson geleitet. Infos und Anmeldung unter Tel. 04522/7415-0 oder per E-Mail (kontakt@akademie-am-see.net).