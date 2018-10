von Michael Kuhr

04. Oktober 2018, 15:54 Uhr

Die VHS Bosau bietet ab Dienstag, dem 9. Oktober, einen Kursus in English Conversation an. In einer ungezwungenen Atmosphäre wird sich über historische, aktuelle und allgemein interessante Themen unterhalten und die Englischkenntnisse aufgefrischt und erweitert. Vorkenntnisse sind erwünscht. Anmeldungen und nähere Infos erfolgen unter: 0174/1765647 oder info@vhs-bosau.de.