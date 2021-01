Endlos-Streit um ein Grundstück

Acht Bodenproben, aber keine Klarheit: Die Egoh weigert sich weiter, eine Gewerbefläche von Hans-Jürgen Lohr zurückzukaufen

29. Januar 2021, 09:11 Uhr

Eutin | Total festgefahren. Anders lässt sich die Situation der beiden Parteien im Streit um den Rückkauf eines Grundstücks im Eutiner Gewerbegebiet kaum beschreiben. Vor einem Jahr hatte sich Hans-Jürgen Lohr (84) an den Ostholsteiner Anzeiger gewandt, von einem Krieg gesprochen, der gegen ihn geführt werde, obwohl es einen gerichtlichen Vergleich gebe, dass sein Grundstück von der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein (Egoh) wieder zurückgekauft werden müsse.

Diesem Ziel ist er seither keinen Millimeter näher gekommen. „Aus unserer Sicht ist der gerichtliche Vergleich nicht abgeschlossen. Die Familie Lohr hat hierzu eine andere Rechtsauffassung,“ sagt Jens Meyer, Geschäftsführer der Egoh.

Rückblick: Im Mai 2010 kaufen Antje und Hans-Jürgen Lohr ein 1753 Quadratmeter großes Grundstück im Gewerbegebiet. Darauf soll eine Mehrzweckhalle für Hausmeisterdienste entstehen. Als ersten Schritt lässt Lohr 1100 Tonnen Kies und Recyclingbeton liefern und macht das Grundstück befahrbar.



Unfall sorgte für Umsturz der Pläne





Wegen eines Unfalles, der Lohr widerfährt, stoppt das Projekt. Die beim Kauf eingegangene Pflicht, das Grundstück binnen vier Jahren zu bebauen und ein Gewerbe zu betreiben, kann er nicht erfüllen. Deshalb soll das Grundstück, wie ebenfalls im Kaufvertrag geregelt, der Egoh zurückverkauft werden. Dazu stellt die Egoh eine Bedingung: Die 1100 Tonnen Kies und Recycling-Beton sollen entfernt werden. Lohr rechnet vor: Das würde 60 000 Euro kosten, fast der Grundstückspreis. Und ein Käufer müsste es wieder befestigen lassen.

Die Egoh beharrt auf der Beseitigung des Füllmaterials oder einem Nachweis auf dessen Unbedenklichkeit; Lohrs beharren darauf, dass es einen fachgerechten Einbau gegeben habe und die Unbedenklichkeit nur der Lieferant bescheinigen könne, der im Übrigen das gleiche Material für viele Grundstücke im Gewerbegebiet geliefert habe.

Seit Februar 2019 läuft die Kommunikation über Rechtsanwälte. Ein Jahr später, im Februar 2020, wird beim Landgericht Lübeck ein Vergleich geschlossen. Wesentlicher Punkt: Ein Bodengutachten soll die Qualität des Einbaus prüfen, bei Unbedenklichkeit der Rückkauf vollzogen werden. Ein Gutachter nimmt am 23. April 2020 über das ganze Grundstück verteilt acht Proben. Er stellt fest, „dass die vorgenommenen Bodeneinbauten nach den Regeln der Technik eingebaut worden sind.“ Und: „Diese Einbauten sind in abfallrechtlicher Hinsicht unbelastet. Sie können so vor Ort belassen werden.“



Ergebnisse des Gutachtens unzutreffend?





Für Lohrs steht damit fest: Nun müsste die Egoh das Grundstück zurückkaufen. Doch Fehlanzeige: Die Egoh teilt dem Gutachter mit, dass er eine „relevante Fläche“ nicht beprobt habe und das Gutachten zu „unzutreffenden Ergebnissen“ gekommen sei. Es geht um eine sogenannte Baustraße auf dem Grundstück, ein Teil, auf dem mit Lohrs Genehmigung ein Fuhrunternehmer seine Fahrzeuge abstellt. Der aus Hamburg stammende Gutachter soll noch einmal nach Eutin kommen und Proben von der Baustraße nehmen.

Hans-Jürgen Lohr ist erbost: Zwei Vertreter der Egoh waren laut Protokoll beim ersten Gutachterbesuch vor Ort und hätten ihm dort sagen können, welche Stellen noch beprobt werden sollten. Im Übrigen belege der Schurfplan des Gutachters, dass mit der flächendeckenden Beprobung auch die Baustraße berücksichtigt worden sei. Der 84-Jährige sieht sich im Recht und wittert, wie er offen sagt, angesichts seines Alters eine anhaltende Verzögerungstaktik, gepaart mit sinnlosen Zusatzkosten für ein weiteres Gutachten – und verweigert Mitarbeitern der Egoh sowie dem Gutachter den Zutritt zu dem Grundstück. Außerdem feuert Lohr aus allen Rohren, die ihm möglich erscheinen, und ist dabei in der Wortwahl nicht zimperlich.



Beschwerde gegen den Landrat





Er fordert Landrat Reinhard Sager auf, als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Egoh gegen Jens Meyer und den für Gewerbegebiete und -zentren zuständigen Egoh-Mitarbeiter, Dirk Bremken, vorzugehen. Nachdem es keine Reaktion gibt, erhebt Lohr Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Landrat selbst und wendet sich an den Petitionsausschuss des Landtages. Außerdem schreibt er dem Bund der Steuerzahler, dass die Egoh Gutachterkosten produzieren wolle, die in keinem Verhältnis zu dem Wert des Grundstücks stünden. Das erste Gutachten hat immerhin knapp 11 600 Euro gekostet.

Alles blieb wirkungslos. Der Petitionsausschuss bat um Verständnis, dass die Behandlung des Themas „möglicherweise längere Zeit in Anspruch nehmen“ werde. Sein Anwalt hatte beim Landgericht Lübeck eine Vollstreckungsklausel beantragt, durch die sich die Egoh an den Vergleich halten und das Grundstück unverzüglich zurückkaufen müsste. Mitte Dezember lehnt das Gericht den Antrag ab.

Jens Meyer zeigt sich unversöhnlich: Im gerichtlichen Vergleich sei vereinbart gewesen, dass der Gutachter die Bodeneinbauten bewerte. Leider habe er bei der ersten Beprobung seinen Auftrag falsch verstanden und eine „allgemeine Beprobung“ der Gesamtfläche vorgenommen und damit die Bodeneinbauten nicht betrachtet. Dies sollte der Gutachter durch eine zweite Beprobung der Bodeneinbauten beheben, wogegen sich die gegnerische Seite seit Ende Juni wehre. Meyer weiter: „Erst durch eine Beprobung der Bodeneinbauten ist der gerichtliche Vergleich abgeschlossen und die Berechnung der gegenseitigen Ansprüche kann dann nach Vorlage des vollständigen Gutachten und entsprechend dem gerichtlichen Vergleich zeitnah erfolgen.“



Egoh beharrt auf zweiter Beprobung





Aktuell prüfe die Egoh, welche rechtlichen Schritte möglich seien, um eine Beprobung der Einbauten zu erreichen. „In Verantwortung für den Steuerzahler und für den nächsten Käufer der Fläche müssen wir vor Rückkauf wissen, was in welcher Qualität im Grundstück verbaut wurde. “

Das Ehepaar Lohr bleibe dabei auf auf dem bekannten Weg: Beschwerden hier, „beleidigende“ Schreiben dort, kein Weiterkommen in der Sache. Im übrigen habe der Ansiedlungsrat, in dem Vertreter der Stadt Eutin und der Gemeinde Süsel sitzen, Ende November „mit deutlicher Mehrheit“ den eingeschlagenen Weg der Egoh befürwortet und die Leitung darin bestätigt, den begonnenen Rechtsweg fortzuführen.

Das bestätigt den Eindruck des Rechtsanwaltes Alexander von Unwerth, der die Interessen des Ehepaares Lohr vertritt: Die Egoh habe offensichtlich kein Interesse an einem schnellen Abschluss des Vorganges. „Mit einem Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz hätte das längst zu Ende sein können.“ Stattdessen beharre die Egoh auf einer zusätzlichen Beprobung mit einer für ihn nicht nachvollziehbaren Begründung.

Ein Nachgutachten sei zumindest ungewöhnlich, weil während des Gutachtertermins alle Seiten vertreten gewesen seien. Der Kieler Anwalt will jetzt für das Ehepaar Lohr auf Erteilung einer Vollstreckungsklausel klagen. Damit soll der Vergleich auch rechtsgültig werden. Alexander von Unwerth ist zuversichtlich, dass eine Klage erfolgreich sein werde. Aber: Angesichts des Arbeitstempos des Landgerichts Lübeck könne sich das Ganze ein weiteres Jahr hinziehen. „Leider kann ich meinen Mandanten nur raten, das zu tun. Eine andere Möglichkeit sehe ich leider nicht.“