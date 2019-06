Plön : Empfang für junge Musikschüler aus Polen

Über die Kontakte könne eine Brücke zwischen den Ländern geschaffen werden, insbesondere über das ohnehin schon verbindende Element der Musik.

von Michael Kuhr

31. Mai 2019, 12:52 Uhr

Plön | Knapp 30 Schülerinnen und Schüler der Musikschule Kedzierzyn-Kozle sind derzeit zu Gast im Kreis Plön. Im Rahmen ihres Aufenthaltes wurden sie auch von Landrätin Stephanie Ladwig im Kreishaus empfangen.

Sie zeigte sich sehr erfreut über den Besuch aus Polen in der Kreisstadt Plön. „Nach der wechselvollen Geschichte unserer Völker ist es gut, dass junge Menschen aus den jeweiligen Regionen zusammenkommen, sich kennenlernen und einen Einblick in eine fremde Stadt und Kultur gewinnen“, sagte die Landrätin. Über die Kontakte könne eine Brücke zwischen den Ländern geschaffen werden, insbesondere über das ohnehin schon verbindende Element der Musik.

Nicole Heyck, Leiterin der Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit, gab Informationen über den Kreis Plön. Zum weiteren Programm gehören die Proben für ein gemeinsames Musikprogramm, das zur Grünen Note am Sonntag im Kulturforum aufgeführt werden soll.

Die Landrätin dankte den Schülern und den Organisatoren des Austausches rund um den Musikschullehrer Peter Lohse für ihr Engagement. „Die Grüne Note, bei der ich als Gast schon einige Male dabei sein konnte, lebt von der Vielfalt und dem Herzblut, welches alle Beteiligten in die Veranstaltung stecken“, so Ladwig.

Den Kontakt der KMS mit der Musikschule Kedzierzyn-Kozle besteht seit 1990. Seit 1991 findet ein regelmäßiger, wechselseitiger Austausch statt. Das Projekt dient der Völkerverständigung durch gemeinsames Musizieren und wird gefördert durch das Deutsch-Polnische Jugendwerk in Potsdam, das auch einen Teil der Kosten trägt.