Eutin : Elternumfrage zum Schulbesuch: Unterricht ist wichtig, Unsicherheit groß

Freunde sehen, zusammen lernen: Präsenzunterricht ist für fast alle Eltern wichtig. Belastend sei, nicht zu wissen, wie es im Januar weitergeht.

Avatar_shz von Constanze Emde

14. Dezember 2020, 10:48 Uhr

Eutin | Lassen wir die Kinder in die Schule oder bis zur offiziellen Schließung zuhause? Kaum eine Frage dürfte am Wochenende mehr diskutiert worden sein. Montagmorgen ist etwas weniger los auf dem Weg zur Schule als sonst. Warum haben die Eltern sich für den Schulbesuch entschieden? Der Ostholsteiner Anzeiger hat nachgefragt.

Angst, es könnte noch mehr Schulstoff verpasst werden

„Wir waren uns eigentlich einig, sie solange zur Schule zu lassen, wie Präsenzunterricht ist. Die Fallzahlen sind nicht so dramatisch, dass wir Angst haben, unsere Kinder könnten sich anstecken. Angst haben wir aber wohl, davor, dass unsere Kinder viel Unterricht verpassen“, sagt eine Mutter von drei Grundschülerinnen. Dass die Politik diese Entscheidung für zwei Tage nun auf die Eltern abwälzen, finde sie schwierig, denn ihre Einstellung zum Präsenzunterricht und Schulbesuch trotz Ansprache des Ministers werde von anderen Eltern kritisch beäugt. „Es ist nicht Aufgabe der Eltern zu beurteilen, die Kinder in die Schule zu schicken oder nicht. Wir haben Schulpflicht, da braucht es auch in so einem Fall klare Regelungen“, fordert die 34-Jährige.

Nicht zu wissen, wie es im Januar weitergeht, sei belastend

Das belastende an der Gesamtsituation sei aber die Ungewissheit, wie es im Januar nach den Ferien, die um zwei Tage Homeschooling verlängert wurden, weitergehe. Als Eltern fühlten sie sich alleingelassen. „Nicht okay war die Botschaft des freiwilligen Schulbesuchs über die Kinder zu verbreiten. Meine Mädels kamen wieder und meinten, sie dürfen gern zu hause bleiben. Da mussten wir dann erstmal klären und erklären, wie das gemeint war“, sagt die 34-Jährige.

Klare Position von der Schule gewünscht und keien Kommjunikation über die Schüler

„Ich hätte mir eine klare Positionierung der Schule gewünscht. Findet Unterricht statt und können Kinder hin oder folgt man den Worten des Ministerpräsidenten und meidet ab sofort Kontakte? Wie macht man es richtig?“, fragt die Mutter eines Drittklässlers. Die Kinder fühlten sich wie Ferien, die Motivation für Schulaufgaben in der letzten Woche neben dem Homeoffice hoch zu halten, bedeute für alle Seiten Vollstress. „Ich finde es beunruhigend, keine Perspektive zu haben, wie es im Januar weitergeht. Mein Kind und ich haben Glück, dass ich halb im Büro, halb im Homeoffice arbeiten kann, aber das kann ja nicht jeder. Was machen Eltern kleinerer Kinder mit deutlich unflexibleren Arbeitgebern?“, sagt die angestellte (45) Eutinerin.

Die letzten beiden Tage, um die Freunde zu sehen

Keine Wahl hatte die berufstätige Mutter eines Zweitklässlers: „Mein Sohn hat heute Geburtstag und freut sich in der Schule auf seine Freunde, wenn er die schon nicht zum Feiern einladen darf. Ich muss arbeiten im systemrelevanten Beruf und hab’ auch gar keine andere Wahl“, sagt die Pflegekraft.

Dankbar für die zwei Tage, um berufliches zu regeln

Dankbar für die beiden Tage vor dem Lockdown ist eine Mama in Leitungsfunktion: „Das ermöglicht mir, berufliche Dinge zu regeln, ohne gleich die zusätzliche Aufgabe der Kinderbetreuung und des Homeschooling bedienen zu müssen. Gleichzeitig entzerrt es zeitlich die Vorbereitung auf den Einstieg in die Aufgabe, Beruf und homeschooling unter einen Hut zu bringen. In den kommenden Wochen und vielleicht Monaten kommt noch Einiges auf die Kinder und uns Eltern zu, die Organisation von Familie und Beruf bestmöglich nebeneinander zu gewährleisten.“ Ihre Tochter geht heute und morgen in die Schule. „Ich vertraue auf das Hygienekonzept der Schule, das sich in meinen Augen bisher bewährt hat und an das sich die Kinder mittlerweile gewöhnt haben“, sagt die zweifache Mutter.

Vertrauen in Hygienekonzept der Schule

Froh darüber, selbst mit den Kindern zu entscheiden, ob sie bis zur Schließung in die Schule gehen, ist auch die Mama einer Sechstklässlerin und eines Zweitklässlers: „Ich sehe das als Appell für alle, die können, ihre Kinder zuhause zu lassen und für die Eltern, die es nicht ohne weiteres können, als Chance zwei Tage noch etwas zu regeln bevor es in den Lockdown geht. Jeder Tag Präsenzunterricht ist Gold wert. Meine Kinder wollen in die Schule und das will ich ihnen nicht nehmen. Die Kinder kriegen das gut hin, wir stressen uns deswegen nicht.“

Homeschooling mit vier Kindern aber ohne vier Tablets ist Stress

Für andere Mütter ist der Gedanke an Homeschooling vor und nach den Weihnachtsferien Stress: „Es klingt immer so schön, digital zu lernen. Aber mit vier Schulkindern ohne vier Tablets und alles über Iserv oder andere Programme sitzt man den ganzen Tag nur an den Hausaufgaben. Das mag mit einem Kind einfacher sein“, sagt eine 38-Jährige.

„Mein Sohn lernt in der Schule besser und bekommt zusätzlich Förderunterricht. Wenn Lockdown ist, fällt alles aus und er hinten runter“, sagt eine 36-Jährige Mutter. Der Spagat zwischen zwei Kindern, Hausaufgaben und Arbeit sei anstrengend.