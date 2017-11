Süsel : Eltern verärgert über Gemeinde

vergrößern 1 von 1 Foto: Krauskopf 1 von 1

von Michael Kuhr

erstellt am 26.Nov.2017 | 17:45 Uhr

Schlechte Stim-mung herrscht unter den Eltern der 42 Kinder, die in der Kindertagesstätte „Kindernest“ betreut werden: Seit Ende der Sommerferien herrscht Raumnot, weil eine neue, neunköpfige Kindergruppe in Bujendorf mit eingezogen ist. Eigentliche sollte diese bis Oktober in die Kita „Nesthäkchen“ in Süsel umgezogen sein, aber dort haben noch nicht einmal die dafür notwendigen Bauarbeiten begonnen.

Bürgermeister Holger Reinholdt (FWS) warb Freitagabend im Gespräch mit Bujendorfer Elternvertretern um Geduld: Ein neuer Bauzeitplan sehe eine Fertigstellung in Süsel bis 11. Februar 2018 vor.

Ende Juni hatte – wie berichtet – die Gemeindevertetung nach der Anmeldung von acht Kindern unter drei und sieben über drei Jahren beschlossen, eine weitere gemischte Gruppe am „Nesthäkchen“ einzurichten und dafür zwei Klassenräume der Grundschule umzubauen.

Da war schon klar: Selbst unter günstigen Umständen wäre der Umbau nicht vor September, vielleicht erst im Oktober fertig geworden. Die neue Gruppe wurde trotzdem im August gebildet und im Obergeschoss der Kita in Bujendorf untergebracht. Diese Zwischenlösung hatte der Kreis bis zum 15. Dezember 2017 genehmigt.

Bürgermeister Reinholdt betonte, dass er die Verärgerung der Eltern in Bujendorf verstehen könne. Elternvertreter Oliver Nass hatte sie so begründet: Der Kita-Betrieb wedre durch die zusätzliche Gruppe erheblich eingeschränkt, einige Betreuungsangebote fielen aus. Nass kritisierte weiter, dass ein Ende diese Einschränkungen offenbar nicht absehbar sei.

Reinholdt erläutert, dass die Umbaupläne in der Süseler Schule durch Forderungen des Brandschutzes torpediert worden seien: Bei Sanierungsarbeiten in der Schule in den Jahren 2003 und auch 2011 seien Auflagen ignoriert worden. Das hole die Gemeinde jetzt ein: Deckenverkleidungen müssten erneuert werden. Das werde die Kosten von 20 000 auf bis zu 70 000 Euro vervielfachen, die notwendige Zustimmung eines Statikers liege mittlerweile vor. Aber bei Brandschutz in Kindereinrichtungen gebe es keine Kompromisse.

Ein mit den Handwerkern erarbeiteter Zeitplan sehe eine Fertigstellung bis 11. Februar vor. Er könne angesichts der Erfahrungen verstehen, wenn die Kita-Eltern solchen Zeitplänen nicht mehr vertrauten, aber er sei zuversichtlich, dass die neue Gruppe spätestens Ende Februar nach Süsel umgezogen sei. Er bat die Bujendorfer eindringlich, so lange Geduld zu üben und die Kinder der Süseler Gruppe nicht „auf die Straße“ zu setzen.

Eine Verlängerung der Betriebsgenehmigung für die Gastgruppe in Bujendorf könnte, wie im Kreis angedeutet worden sei, erteilt werden – wenn es ein realistisches Zeitfenster gebe. Da diese Genehmigung vom Kinderschutzbund Ostholstein, Träger der Kitas in Bujendorf und in Süsel, beantragt werden müsste, appellierte Reinholdt an die Elternvertreter, dieser Verlängerung nicht im Wege zu stehen.

Auf den Hinweis von Eltern, dass sie wegen der Einschränkungen für ihre Kinder ein „Entgegenkommen“ bei den Kita-Gebühren erwarteten, stellte Reinholdt klar, dass er dazu keine Befugnis habe. Aber der Kita-Beirat könne darüber entscheiden. Dem gehörten Gemeindevertreter an, die er über die Bitte der Eltern informieren werde.

Einer Kritik pflichtete Reinholdt bei: Die betroffenen Eltern seien über neue Entwicklungen nicht zeitnah informiert worden, „Ich denke, diesen Vorwurf muss ich gelten lassen.“