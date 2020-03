Rettet Hannahs Muskeln : Eltern überglücklich in Berlin – Hannah hat das Mittel bekommen

Kurz vor ihrem zweiten Geburtstag hat Hannah aus Ahrensbök das in den USA zugelassene Medikament bekommen.

04. März 2020, 14:14 Uhr

Ahrensbök / Berlin | Überglücklich sind die Eltern der kleinen Hannah aus Ahrensbök. Sechs Tage vor ihrem zweiten Geburtstag hat sie am Dienstagnachmittag in der Berliner Charité Zolgensma, das ersehnte Mittel aus den USA, per Tropf injiziert bekommen. „Wir sind überwältigt und überglücklich, dass es so kurz vor Hannahs Geburtstag noch geklappt hat. Wir hoffen, dass Hannah maximal von dieser Therapie profitieren wird“, sagt Fabian Kühn. Wie knapp es war, habe ein Gespräch mit der Oberärztin verdeutlicht: „Das Mittel wird nur für Kinder produziert, die das zweite Lebensjahr noch nicht vollendet haben.“ Hannah feiert am Montag ihren zweiten Geburtstag.

Im Juli kam die Diagnose: spinale Muskelatrophie

Jasmin Christophersen und Fabian Kühn hatten im Juli vergangenen Jahres die Diagnose erhalten: Ihre kleine Tochter leidet an spinaler Muskelatrophie, einer lebensbedrohliche Erbkrankheit, die dramatische Muskelverluste verursacht (wir berichteten). Der Körper der kleinen Hannah kann ein wichtiges Eiweiß für den Muskelaufbau nicht produzieren. Statt Muskeln aufzubauen, schwinden ihre zusehends – ohne Medikamente. Zolgensma, das helfende Mittel aus den USA, dessen Zulassungsverfahren für Europa gerade erst im September begonnen hatte, schien für die Eltern mit 2,1 Millionen US-Dollar Kosten unerreichbar.

Fabian Kühn und Jasmin Christophersen wollten für ihre Tochter nichts unversucht lassen. Binnen weniger Wochen und mit der Unterstützung von Freunden und Familien hatten die Eltern die Kampagne samt Spendenaufruf „Save Hannahs Muscles“ ins Leben gerufen und verbreitet. Der Fall des kleinen Michel aus Süddeutschland gab ihnen Hoffnung.

Nach der Zusage der Krankenkasse musste eine Klinik gefunden werden

Die Krankenkasse hatte nach großem öffentlichem Bekanntwerden und Druck zugesagt, die Kosten zu übernehmen. Und tatsächlich: Auch in Hannahs Fall lenkte die Krankenkasse ein, sagte die Übernahme der Kosten wenige Wochen nach Spendenaufruf zu. „Wir dachten damals, das war die größte Hürde, die wir nehmen müssen, aber es kamen noch weitere“, erzählt Fabian Kühn. Denn mit der Zusage der Kostenübernahme stellte sich die Frage, welche Klinik bereit ist, Hannah aufzunehmen und das Mittel zu verabreichen. „Als wir die Absage des UKE dann erst Mitte Januar bekommen haben, hatten wir Panik. Uns lief ja die Zeit davon“, erinnert sich Kühn. Alle Kliniken Deutschlands, sogar eine in Ungarn, von der die Familie wusste, dass auch schon zwei andere Kinder da behandelt wurden, hatten sie kontaktiert – und die Charité hatte schließlich zugesagt. „Wir waren so glücklich.“ Die nächste Hürde: Antikörpertest. „Wenn Hannahs Körper bereits zu viele Antikörper gebildet hätte, wäre das Mittel nicht verabreicht worden“, sagt Kühn. Doch der fiel negativ aus, sodass die Bestellung von Zolgensma speziell auf Hannahs Körper „zugeschnitten“ nach Amerika gesandt und dort für sie produziert werden konnte.

Quarantäne im Krankenhaus und danach, damit Hannah gesund bleibt

Kurz vor der Reise in die Klinik hieß es „unbedingt gesund bleiben“. „Wir haben sie so gut es ging abgeschirmt, halten die Hygiene besonders ein, gerade jetzt mit Corona“, sagt Kühn. Denn mit der Zolgensma-Gabe bekam Hannah das ihr fehlende Gen verpackt in einem Virus. Das schwäche ihr Immunsystem, weitere Krankheiten dürfe es da nicht geben. Jasmin Christophersen und Hannah sind im Krankenzimmer in Quarantäne wegen der Zolgensma-Behandlung. Nach der Entlassung hat sich die Familie eine Wohnung in Berlin angemietet, um für Nachuntersuchungen vor Ort zu sein. Auch dort, so Kühn, werden seine Frau und seine Tochter aus Sicherheitsgründen erstmal abgeschirmt von der Außenwelt leben. Er selbst fährt arbeiten, kommt aber ein paar Tage pro Woche zu seiner Familie. Der 9. März nächste Woche, Hannahs zweiter Geburtstag, wird im im ganz kleinen Kreis gefeiert.

„Wir hoffen, dass Hannah maximal von der Therapie profitiert“

„Es ist ein riesengroßer Schritt für uns und vor allem Hannah, das wird nun so richtig bewusst“, sagt Fabian Kühn. Die ganze Anspannung und der Kampf, Tag und Nacht Austausch und Hilfe mit und von anderen Familien, die noch auf eine Behandlung hoffen, mit Kliniken, der Krankenkasse und dem Anwalt fallen nach und nach ab. „Es ist in ihr, das Mittel kann ihr keiner mehr nehmen. Jetzt hoffen wir, dass sie größtmöglich davon profitiert“, sagt Fabian Kühn. Er wisse von einem Kind in Hannahs Alter, die im November behandelt wurde, sie könne nun Sekunden stehen. „Das wäre natürlich ein wahnsinniger Erfolg. Aber wir freuen uns über jeden Fortschritt der kommt und gut für Hannah ist.“

Eltern dankbar für Unterstützung von Freunden, Familie, krankenkasse und Anwalt

Die Eltern sind dankbar, das betont Kühn stellvertretend am Telefon, für jede Unterstützung, die sie auf dem Weg bis zur Behandlung erhalten haben. Auch die Barmer, ihre Krankenkasse, habe sich über die Zusage zur Kostenübernahme hinaus sehr für Hannah eingesetzt und bei der Kliniksuche geholfen, sagt Fabian Kühn.

Mit Glück feiert die Familie Ostern Zuhause

Wenn die Werte entsprechend sind, hofft die kleine Familie Ostern wieder zuhause in Ahrensbök verbringen zu können. Doch auch da werden sie Hannah erst einmal so gut es geht abschirmen. „Wir hatten und haben natürlich auch Sorgen wegen des sich verbreitenden Corona-Virus und wollen eine Ansteckung damit in jedem Fall vermeiden“, sagt Kühn.