Eltern helfen Lehrer-Mangel ab

von Bernd Schröder

erstellt am 24.Nov.2017 | 16:38 Uhr

Sie unterrichtet Mathe, Kunst, Förderdeutsch und Deutsch als Zweitsprache (Daz): Michaela Kaschky ist seit den Herbstferien Lehrerin an der Malenter Grundschule. Dass die erst 23-Jährige nach ihrem Lehramtsstudium im Kneippheilbad ihre erste Stelle als Lehrerin antreten konnte, war bis vor kurzem alles andere als wahrscheinlich. Möglich wurde es erst durch ein vermutlich einmaliges Beispiel privaten Engagements für eine staatliche Schule.

Die Personalsituation an der zurzeit durchweg dreizügigen Grundschule mit knapp 260 Schülern und 16 Lehrern spitzte sich mit Blick auf den Herbst immer weiter zu. Rektor Uwe Borchers informierte bei einer Elternversammlung über drohende Klassenzusammenlegungen. Der Grund: Eine Lehrerin fiel aufgrund einer Schwangerschaft aus, eine Vertretung war mitten im Schuljahr einfach nicht aufzutreiben.

Zwar können Schulen auf die „Personalbewirtschaftung online“ (PBOn) zugreifen. Doch das verspricht offenbar nur geringe Chancen auf Erfolg: „Viele Bewerber stehen tatsächlich gar nicht mehr zur Verfügung“, berichtet Borchers über seine ernüchternden Erfahrungen mit der elektronischen Stellenbörse des Landes. Schulelternbeiratsvorsitzende Anke Freese ist die Reaktion der Eltern auf die schlechten Nachrichten noch präsent: „Da ging ein großes Raunen durch die Menge.“

Doch anstatt das scheinbar Unabwendbare tatenlos hinzunehmen, wurden die Eltern aktiv. Schnell wurde klar, dass ihnen andere Möglichkeiten offen stehen als dem Schulleiter. „Dann haben wir beschlossen, dass wir eine Anzeige schalten“, erklärt Anke Freese. An diesem Punkt kommt die in der Malenter Dorfschaft Kreuzfeld ansässige Firma „Julius Koch“ ins Spiel, die Schnüre, Bänder und Kordeln für Sonnenschutzsysteme herstellt. Sie finanzierte eine Anzeige in einer bekannten Online-Stellenbörse. So etwas ist nicht ganz billig. Rund 1200 Euro kostete die Anzeige.

„Als ich diese Summe hörte, fiel mir alles aus dem Gesicht“, erinnert sich Anke Freese. Der Schulverein verfüge nicht über eine solche Summe, und die Zeit habe gedrängt. Doch „Julius Koch“ habe ohnehin schon mit dem Gedanken gespielt, für die Grundschule zu spenden, sagt Betriebsleiter Frank Neuber, dessen Kollege Dirk Renner, kaufmännischer Leiter, einen Sohn in der zweiten Klasse hat. Der Anlass für eine Spende war gefunden.

Kurz vor den Sommerferien, am 13. Juli, ging die Anzeige online, und Michaela Kaschky stieß schnell auf die freie Stelle, die gar nicht weit von ihrem Wohnort entfernt liegt. Sie bewarb sich umgehend. Die Lehrerin war erst Ende Juni nach Schönweide (Gemeinde Grebin) gezogen, wo ihr Mann Arbeit auf einem Gutshof gefunden hat. Bis dahin lebte sie im polnischen Opole (deutsch: Oppeln, die historische Hauptstadt von Oberschlesien). Da ihre Eltern der deutschen Minderheit angehören, spricht Michaela Kaschky hervorragend Deutsch. Erst beim zweiten Hinhören ist ein leichter polnischer Akzent zu vernehmen.

Schulleiter Borchers ist sehr froh über die neue Kollegin, die in Polen Germanistik auf Lehramt studiert hat. „Das passte alles“, sagt er erleichtert. Auf die Anzeige hätten sich rund ein Dutzend geeignete Bewerber gemeldet, darunter etwa Lehrer aus Berlin oder Zürich in der Schweiz. Auch eine Bergbauingenieurin aus Freiberg in Sachsen habe Interesse gezeigt.

Die Reaktion der Bewerber macht deutlich, dass es für das Land offenbar noch ungenutztes Potenzial gibt, auf freie Lehrerstellen aufmerksam zu machen. „Alle sagten, endlich hätten sie mal Informationen bekommen, an wen sie sich wenden könnten“, schildert Borchert. Sämtliche geeigneten Bewerber, die nicht zum Zug gekommen seien, habe er ans Schulamt verwiesen. Auch dort sei man auf die Anzeige aufmerksam geworden und habe das Experiment gespannt verfolgt. Allein in der ersten Woche sei die Anzeige rund 500 Mal aufgerufen worden, weiß Dirk Renner.

Michaela Kaschky unterrichtet jetzt drei Klassen von der zweiten bis zur vierten Stufe. Sie fühlt sich an der Malenter Grundschule gut aufgenommen: „Alle Kolleginnen helfen mir, wenn ich etwas brauche.“ Die Schüler seien „mal so und mal so“. „Sie testen noch meine Grenzen“, berichtet die junge Lehrerin, fügt aber zuversichtlich hinzu: „Wir kommen schon zurecht.“

Die längerfristige Perspektive für Michaela Kaschky ist noch unklar. Erst einmal rechnet Rektor Borchers bis zum Ende des Schuljahres mit ihrer Unterstützung. Wo sie ein Referendariat machen könne, müsse man abwarten. Klar scheint aber auch: Lehrer werden bis auf weiteres sehr gesucht sein. Denn selbst wenn das Land nun zusätzliche Lehrkräfte einstellen wolle, müssten diese erst einmal vorhanden sein, sagt Borchers. Die komplette Ausbildung dauere etwa sieben Jahre.