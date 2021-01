Corona in Eutin : Eltern gespalten zwischen Präsenzunterricht für Abschlussklassen und zu hoher Ansteckungsgefahr

Geteilte Meinung zum Unterricht in Schule: Die einen vertrauen auf die Hygienekonzepte, die anderen halten das Risiko für zu hoch.

11. Januar 2021, 14:17 Uhr

Eutin | Während an der Eutiner Gemeinschaftsschule der Präsenzunterricht für Abschlussklassen diese Woche kurzfristig zum Online-Unterricht erklärt wurde, gingen die vier Abschlussklassen der Gymnasien Montagmorgen in die Schule.

Fast 1400 Unterzeichner der Petition für reinen Digitalunterricht

Der Eutiner Thorben Junge hatte in einer Online-Petition am Wochenende gefordert, den Präsenzunterricht in ganz Schleswig-Holstein auszusetzen, bis die Pandemie im Griff sei. Zu hoch sei seiner Meinung nach das Risiko für Schüler, Lehrer und deren Familien. Bis Montagmittag unterzeichneten fast 1400 seine Online-Petition auf „Change.org“.

„Es ist ein zu großes Risiko für alle Beteiligten“

Martha Wendel, eine fünffache Mutter aus Eutin, kann das nur allzu gut nachvollziehen und versteht klagende Eltern nicht, die ihre Kinder um deren Wohl lieber in die Schule oder die Kita schicken wollen. „Das ist doch jetzt auch eine solidarische Aufgabe, das Virus in den Griff zu bekommen. Es wurde von Anfang an unterschätzt. Im Sommer wurde ich als hysterisch bezeichnet, weil wir weiter vorsichtig waren, unsere Kontakte beschränkten und Abstand hielten“, erzählt die 37-Jährige. Sie sei, obwohl ihre Kinder auch drunter leiden, nicht in die Schule oder Kita zu dürfen, für die härteren Maßnahmen, „weil es anders gar nicht zu schaffen, der Virus und seine Mutation in der Ausbreitung nicht in den Griff zu bekommen sind“, ist sie überzeugt. Das zeigten die aktuellen Zahlen aus Großbritannien.

Homeoffice mit fünf Kindern - „Wir haben umstruktiert“

Ihr Mann ist Lehrer in Neustadt an einer weiterführenden Schule, sie selbst in Elternzeit mit dem jüngsten Spross der Familie – und nun mit allen fünf Kindern zuhause und ihr Mann ihm Homeoffice. Wie schafft man das? „Wir haben unseren Tag umstrukturiert: Ich arbeite bis zwei Uhr nachts Dinge die liegen geblieben sind von der Steuererklärung bis zur Hose, die genäht werden muss, und schlafe morgens eine Stunde länger. Mein Mann arbeitet ab 8 Uhr und die Kinder versuch ich mit guter Laune an die Schulaufgaben zu führen.“

Kinder brauchen unterschiedlich stark Unterstützung bei den Aufgaben

Während ihre elfjährige Tochter nahezu alles allein mache, sei sie bei dem Zweit- und Drittklässler ständig gefragt. Der Erstklässler, schon unter Corona-Bedingungen eingeschult kenne es kaum anders, als mit der Mutter die Aufgaben zu erledigen. „Und das größte schlechte Gewissen habe ich meinem Dreijährigen gegenüber, den ich seit März aus der Kita genommen habe, um das Infektionsrisiko für uns als Familie zu minimieren.

„Jeder, der kann, sollte sein Kidn zuhause lassen“

Ich bin zuhause mit dem Baby, ich konnte mir das erlauben und ich denke, viele andere sollten sich und ihren Kindern das auch ermöglichen, wenn es nur irgendwie geht“, sagt Wendel. Es werde ihr gegenüber immer wieder von anderen Eltern mit dem Wohle des Kindes argumentiert. „Aber was ist mit dem Wohle des Kindes, wenn es erkrankt? Wir wissen doch noch gar nichts über die Langzeitfolgen.“

Wann ist Corona „im Griff“

Sie liest viel über Corona, um informiert zu sein, hört Podcasts und vergleicht Statistiken. Wann wäre für sie der Zeitpunkt, die Kinder wieder in die Schule und Kita zu lassen? „Ab einer Inzidenz von 25. Mehrere Experten haben gesagt, dass dann die Gesundheitsämter vernünftig arbeiten, die Kontaktkette zurückverfolgen können. Zehn wäre noch besser. Aber das werden wir wohl so schnell nicht erreichen“, sagt sie.

Für viele Schüler ist Präsenzunterricht als Prüfungsvorbereitung wichtig

Der Vater eines Gymnasiasten hält dagegen: „Die letzten Monate mit Corona haben doch gezeigt, dass das A und O die Hygieneregeln und deren Einhaltung sind. Mein Sohn und ich finden es gut, dass die Schule die Prüflinge im Präsenzunterricht auf den Abschluss vorbereitet. Wir vertrauen wie bisher auf das Konzept der Schule.“ Nicht nur das soziale Umfeld sei wichtig für die Jugendlichen, sondern gerade mit Blick auf die anstehenden Abschlussprüfungen, der Unterricht mit direkter Ergebniskontrolle und lebendigem Lernen. Aufgaben- und Tagesorganisation durch bloßen Digital-Unterricht stelle etliche Schüler vor enorme Herausforderungen und könne nur eine bedingte Alternative zum Präsenzunterricht sein und bleiben, betont der Vater.

Trotz systemrelevanten Job keine Notbetreuung: „Wir versuchen das Beste daraus zu machen“

Eine Mutter von zwei Mädchen spricht sich ebenfalls gegen die Petition Junges aus und vertraut Schule und deren Hygienekonzept: „Derzeit steht das ganze Gebäude nur für die Abschlussklassen bereit, da sind auch strengere Vorgaben gut umsetzbar. Vielen Schülern bringt der Präsenzunterricht einfach mehr als online allein daheim.“

Tochter hatte Glück, Vorklausuren waren vorm ersten Lockdown geschrieben, Abivorbereitung fand zuhause statt

Ihre große Tochter habe im ersten Lockdown Glück gehabt: „Die Vorklausuren waren geschrieben, erst danach war die Schule zu und die Vorbereitung auf das Abi lief online.“ Als Leiterin zweier Einrichtungen könne sie sich nicht mal eben für vier Wochen Lockdown „abmelden“. „Wir versuchen das ohne Notbetreuung auf unsere drei Schultern, also Eltern und große Schwester, zu verteilen, wechseln im Homeoffice ab und versuchen das Beste daraus zu machen“, so die zweifache Mutter.

