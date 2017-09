vergrößern 1 von 1 1 von 1

15.Sep.2017

Die Elisabethstraße in Eutin ist auch Jahre nach dem Bau der Umgehungsstraße noch die meistbefahrene Straße der Stadt: Mehr als 17 000 Autos fahren durchschnittlich auf der Verbindung von einem zum anderen Ende der Stadt, auch Laster und Schwerlastverkehr. In der Verkehrsunfallstatistik galt die Kreuzung der Elisabethstraße auf Höhe Bahnhof und Hospitalstraße einst als Unfallschwerpunkt. Mit Blick auf die Erweiterung der Sana-Klinik sowie die Verkehrszunahme durch die geplante Sporthalle ist die Kreuzung an ihrer Belastungsgrenze. Die Idee eines Kreisverkehrs, der an der Stelle für erhebliche Entlastung sorgen könnte, fiel mehrfach in verschiedensten Gremien.

Im Bauausschuss am Mittwochabend gab es erstmals ein Gutachten des Verkehrsplaners Ronald Mehling. Der Planer selbst könne erst zum nächsten Ausschuss kommen, um Fragen zu beantworten, sagte Karen Dyck vom zuständigen Fachbereich des Bauamtes. Doch aus dem Gutachten geht klar hervor, dass die Belastungsgrenze der Kreuzung erreicht ist und nur durch eine Ampelregelung oder einen Kreisverkehr Abhilfe geschaffen werden könnte. Eine Ampel-Lösung wäre günstiger (90 000 Euro) als ein Kreisel (370 000 Euro), aber gleichzeitig empfiehlt der Gutachter den Kreisverkehr aus städtebaulicher Sicht, wegen der Geschwindigkeitsreduzierung in den Zufahrtsbereichen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Matthias Rachfahl bat die Verwaltung um Gespräche mit der Sana-Klinik für eine zweite Zuwegung. Er könne sich nicht vorstellen, mit Blick auf den Ernstfall und die geplante Erweiterung, dass nur ein Weg zur Klinik zulässig sei.