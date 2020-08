Elisabeth schließt Bewegungsbad

Auf Palliativ-Medizin spezialisierte Klinik führt Platzmangel und fehlender Nutzen für Patienten an / Zahlreiche Aquafitness-Kurse fallen aus

von Achim Krauskopf

09. August 2020, 17:04 Uhr

Eutin | Die Corona-Pandemie war im März der Grund für die Schließung des Bewegungsbades im Sankt-Elisabeth-Krankenhaus Eutin. Raumnot, Kosten und fehlender Nutzen für die Patienten des Hauses sind die Gründe, warum das Bad nicht mehr geöffnet wird. Dieser Entschluss der Krankenhausleitung trifft eine Reihe von Einrichtungen, die in dem kleinen Schwimmbad Kurse angeboten haben, von Wasser-Gymnastik über Krebsnachsorge bis zum Babyschwimmen. Und die Entscheidung fiel so spät, dass im Programm der Volkshochschule Eutin (VHS) noch 20 Aquafitness-Kurse enthalten sind, die mit größter Wahrscheinlichkeit nicht stattfinden werden, weil es schwer wird, ein anderes Bad zu finden.

Nach seinem Amtsantritt am 1. April habe er eine Bestandsaufnahme im Sankt-Elisabeth-Krankenhaus gemacht, sagte der neue Geschäftsführer Dirk Beutin dem Ostholsteiner Anzeiger. Dabei sei sehr schnell klar geworden, dass in dem Haus eine akute Raumnot herrsche, es in vielerlei Hinsicht Platz fehle: „Wir platzen schlicht aus allen Nähten.“ Diese Raumnot werde auch durch die Existenz des Bewegungsbades mit allem, was dazu gehöre, befördert.

Dabei handele es sich um eine Einrichtungen, die für die Patienten der auf Palliativmedizin spezialisierten Klinik keinen Nutzen habe. In dem Schwimmbad habe es ausnahmslos nur Kurse von externen Anbieter gegeben.

Er sehe deren Not, ein anderes, für die Kurse geeignetes Bad zu finden, versicherte Beutin, zumal auch schon andere Bewegungsbäder geschlossen worden seien. Aber die Entscheidung für die Schließung des Bades sei im Interesse der Patienten des Sankt-Elisabeth-Krankenhauses gefallen.

Es werde sehr schwer sein, für die im Programmheft ausgeschriebenen Kurse ein anderes Bad zu finden, sagte Annette Rudolph, die Leiterin der Volkshochschule Eutin. 20 Kurse sollten im Elisabeth-Krankenhaus stattfinden, 18 Aqua-Fitness und zwei Aqua-Power-Fitness-Kurse. Vier weitere Kurse der VHS Eutin sind im Bad der Seniorenresidenz Wilhelmshöhe geplant, acht in der Mühlenbergklinik in Malente.

Natürlich werde man versuchen, möglichst kurzfristig in anderen Bädern noch Zeiten zu buchen. Aber nicht zuletzt wegen der Unsicherheit über neue Restriktionen in Zeiten von Corona sei das natürlich schwierig, gab Annette Rudolph zu bedenken.