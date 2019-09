Eklat in Süsel: SPD sauer

Mehrheit aus CDU und FWS legt sich bei Baubeschluss für Kita und Schule auf Modulbauweise fest

von Achim Krauskopf

27. September 2019, 10:37 Uhr

Ottendorf | So schnell wie möglich soll in Groß Meinsdorf eine neue Kindertagesstätte gebaut werden. Und in Süsel sollen die Planungen für den Neubau einer Grundschule anlaufen. Beides wurde Donnerstagabend in Ottendorf von der Gemeindevertretung beschlossen.

Obwohl beide Vorhaben von allen Fraktionen getragen werden, kam es bei der Frage der Vorgehensweise zu einem Bruch zwischen der Mehrheit von CDU und Freien Wählern (FWS) und der SPD. Die Sozialdemokraten warnten vor einer zu frühen Festlegung auf eine Modulbauweise, und sie fühlten sich brüskiert, weil nach nur einer Woche ein einstimmiger Beschluss des Finanzausschusses gekippt wurde – und der neue Beschlussvorschlag nicht einmal schriftlich vorlag.

„Das ist ein heftiger Einschnitt in die Arbeit der Gemeindevertretung“, machte Dirk Maas (SPD) seinem Unmut Luft, „warum treffen wir uns überhaupt noch zu Ausschuss-Sitzungen?“ „Wir fühlen uns hier überfahren“, pflichtete Swantje Meininghaus (SPD) bei.

Vor mehr als 50 Zuhörern hatten die Gemeindevertreter intensiv und mit zwei Sitzungsunterbrechungen diskutiert, wie sie bei Kita und Schule weiter vorgehen sollen. Wie schon im Finanzausschuss eine Woche zuvor sorgte Bürgermeister Adrianus Boonekamp (CDU) mit selbst formulierten Anträgen für Zwist, ausgelöst vor allem durch ein Wort: Modulbauweise. Boonekamps Formulierungen lauteten: „Die Gemeinde baut eine neue Kindertagesstätte in Groß Meinsdorf. Die Herstellung erfolgt in Modulbauweise“ und „Die Gemeinde baut in Süsel eine zweizügige Grundschule in Modulbauweise“.

Im Finanzausschuss hatte der Hamburger Architekt Uwe Gänsicke die Vor- und Nachteile der Modulbauweise erläutert. Zu den Nachteilen zählten Einschränkungen bei der Gestaltung, runde oder schräge Teile seien nicht möglich.

Vorteile seien etwa fünf Prozent niedrigere Baukosten und eine kürzere Bauzeit. Mit Blick auf eine neue Kita in Groß Meinsdorf hatte Gänsicke errechnet, dass sie in konventioneller Bauweise im Dezember 2021 fertig sein könnte, in Modulbauweise im Mai 2021.

Für CDU und Freie Wähler reichten die genannten Vorteile, weshalb die Baubeschlüsse für Kita und Grundschule nun mit dem Zusatz Modulbauweise fielen. Bedenken der SPD über einen weiteren Nachteil dieser Bauweise, die Bürgermeister Carsten Behnk bestätigte, kamen nicht zum Tragen: Konventionelle Gebäude kann die Gemeinde über 80 Jahre abschreiben, Modulbauten nur über 40 Jahre.

Bei Kosten von etwa einer Millionen Euro für die Kita in Modulbauweise müsse die Gemeinde jedes Jahr 25.000 Euro Abschreibung in den Haushalt stellen, bei konventioneller Bauweise die Hälfte, rechnete Behnk vor. Und Swantje Meininghaus warnte mit Blick auf die Schule, dass dort nur ein Teil des Bestandes ersetzt werden solle, was in Modulbauweise vielleicht gar nicht gehe.

Während die SPD für einen offenen Planungsprozess plädierte, in dessen Verlauf die Entscheidung über konventionell oder Modulbau fallen könne, machten Vertreter von CDU und FWS deutlich, dass jetzt endlich einmal Beschlüsse gefasst werden müssten. Adrianus Boonekamp betonte: „Wir sind die Generation der Gemeindevertreter, die etwas machen muss, weil die Gebäude in die Jahre gekommen sind.“

Der Baubeschluss für die Kita fiel mit elf Stimmen, sieben der CDU und vier der FWS, gegen die acht Stimmen der SPD. Bei dem Beschluss zur Grundschule erfolgte die Abstimmung fast genauso, da enthielt sich aber Holger Reinholdt (FWS), weil er die Kritik der SPD teilte, dass man einen Beschluss des Finanzausschusses nicht einfach ignorieren dürfe.

In einem Punkt war Adrianus Boonekamp bei seinen Anträgen zurückgerudert: Mit dem Beschluss zum Schulbau hatte er verknüpft, auch die Planung für einen neuen Kindergarten in Süsel zu beschließen – genau so groß wie in Groß Meinsdorf für insgesamt fünf Gruppen. So könnte man vielleicht Planungskosten sparen, argumentierte er. Eine solche Entscheidung hätte aber auf der Tagesordnung stehen müssen, was sie nicht tat, deshalb wurde über die Kita-planung nicht abgestimmt.



