Eisstockschießen in der Sporthalle

Männerteam der SG Eutin wird beim Bosselturnier in Hamburg Dritter

von Harald Klipp

25. September 2018, 21:28 Uhr

Harald Klipp Heinz Macheil sprüht vor Lebensfreude. Der Pensionär hat eine Erfolgsmeldung mitgebracht und ist um keine Antwort verlegen. Er gehört zum Männerteam der SG Eutin, das sich beim Bosselturnier in Hamburg den dritten Platz gesichert hat. Zuvor hatten die Eutiner einen beeindruckenden Erfolg errungen. Sie haben ein Turnier in Rendsburg gewonnen. Das war der erste Turniersieg der SG-Männer. „Sonst holen die Frauen die Turniersiege, dieses Mal waren wir dran“, berichtet Macheil stolz.

Bosseln? Was ist das? Heinz Macheil antwortet blitzschnell: „Bosseln ist Eisstockschießen in der Turnhalle!“ Das Spiel ist für Menschen jeden Alters geeignet und auch, wenn man nicht mehr so beweglich ist, kann man beim Bosseln mithalten. Statt der Eisbahn nutzen die Sportlerinnen und Sportler den Hallenboden, die Unterseite des Bossels (entspricht dem Eisstock) ist nicht glatt, sondern mit vielen Borsten versehen, die dafür sorgen, dass das Spielgerät in der Bahn, die zehn bis zwölf Meter lang und zwei Meter breit ist, auf das Zielobjekt, die Daube, zuschliddern kann. Ziel des Spiels ist es, den Bossel so dicht wie möglich an die Daube, heranzuspielen. Bosseln ist kein Kinderspiel, immerhin wiegt der Bossel dreieinhalb Kilogramm.

Heinz Macheil ist dem Sport seit jeher verbunden. „Ich war der erste Jahnkämpfer beim Polizeisportverein Eutin“, sagt der pensionierte Polizeibeamte selbstbewusst. Er hat sich sportlich der Vielseitigkeit verschrieben. Viele Jahre war er für den PSV Eutin Sportabzeichenobmann, hat Training und Prüfungen organisiert.

Jetzt also Bosseln, das sich deutlich von der Dithmarscher „Nationalsportart“ Boßeln unterscheidet. Für Bosselteams gebe es keinen regelmäßigen Spielbetrieb, bedauert Macheil. Lediglich im Frühjahr trefen sich die Mannschaften zu Landesmeisterschaften. Ihre Form überprüfen die Bosselerinnen und Bosseler mit Turnieren. So hatte die BSG Süderelbe zum Saisonabschluss nach Hamburg eingeladen. Die Teilnehmer kamen überwiegend aus der näheren Umgebung und Itzehoe, die weiteste Anreise hatten die Sportfreunde aus Stendal.

Bei dem Turnier waren acht Mannschaften am Start, die nach dem Modus „jeder gegen jeden“ angetreten sind. Die Eutiner verbuchten Siege und Niederlagen. „Nach Spielen mit wechselndem Erfolg wurden die Itzehoer Sieger, den zweiten Platz sicherten sich die Bossler aus Stendal. Wir haben den dritten Platz erreicht, haben aber Itzehoe geschlagen und gegen Stendal unentschieden gespielt.

„Die Sportfreunde von der BSG Süderelbe haben sich bei der Ausrichtung sehr viel Mühe gegeben“, sagt Heinz Macheil. Wie die meisten anderen Sportmannschaften auch sind die Eutiner Bosseler auf der Suche nach Verstärkungen: „Wir bosseln jeden Dienstag von 20 bis 21.30 Uhr in der Sporthalle der Weber-Schule.“