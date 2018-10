Einzelhandelskonzept: WVE rät zur Mitarbeit

von Constanze Emde

17. Oktober 2018, 21:20 Uhr

Das Einzelhandelskonzept ist im Stadtentwicklungsausschuss am Donnerstag, 25. Oktober, wieder Thema. Daran erinnerte der Vorsitzende der Eutiner Wirtschaftsvereinigung (WVE), Hans-Wilhelm Hagen, die Mitglieder auf der jüngsten Sitzung am Dienstagabend und empfahl allen ein Mitwirken daran: „Wir haben zwei unterschiedliche Ausrichtungen in unserer Vereinigung und deshalb haben wir im Vorstand beschlossen, dass die Mitglieder selbst mitwirken sollen an der Fortschreibung, die daran interessiert sind.“

Welche zwei Ausrichtungen es innerhalb der Wirtschaftsvereinigung gibt, ist kein Geheimnis: Doch zur erneuten Diskussion zwischen Innenstadt und Industriegebiet könnte der Tagesordnungspunkt zuvor „Aktualisierung der Einzelhandelserhebung und Einzelhandelsanalyse“ der Cima werden. Die Stadt Eutin ist Anfang des Jahres dem Einzelhandelsforum für die Wirtschaftsregion Lübeck beigetreten, heißt es in der Vorlage. Das Forum wird durch die Industrie- und Handelskammer Lübeck unterstützt und diene der besseren Vernetzung der gut 20 Mitglieds-Kommunen untereinander in Wirtschaftsangelegenheiten. Die Turnusmäßige Erhebung von Einzelhandelsdaten diene der Bestandspflege von Datenmaterial aus dem Bereich. Für Eutin fand eine komplett neue Erhebung statt, in der auch deutlich wird, wie groß die Verkaufsfläche des Industriegebietes verglichen mit der der Innenstadt mit mehr als 70 Einzelhandelsbetrieben ist. Die Experten der Cima kommen auf der etwa fünfseitigen Analyse zu dem Schluss, dass „die Einzelhandelssituation in der Stadt Eutin als überdurchschnittlich gut zu bewerten“ ist. Kaufkraftzu-flüsse würden sowohl in den Branchen des periodischen Bedarfs (wie Lebensmittel, Drogerie, Apotheke, Bäckerei ei) als auch des aperiodischen erzielt, das Kaufhaus LMK wurde als Leuchtturm genannt, der ein regionales Einzugsgebiet erreiche.