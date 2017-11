Einstieg ins Strom- und Gasgeschäft

von Bernd Schröder

erstellt am 08.Nov.2017 | 15:51 Uhr

Die Gemeinde Malente steigt 2018 ins Strom- und Gasgeschäft ein. Mit großer Mehrheit billigte die Gemeindevertretung dafür die geplante Gründung einer bei den Gemeindwerken angesiedelten GmbH. Lediglich Hans-Werner Salomon (CDU) und die FDP-Fraktion stimmten gegen das Vorhaben.

FDP-Fraktionschef Wilfred Knop zweifelte an der erhofften „Erfolgsstory“. „Es reicht nicht aus, dass die Malenter Bürger die Gemeindewerke als nette Dienstleister vor Ort ansehen“, sagte Knop. Potenzielle Wechsler informierten sich bei Vergleichsportalen: „Da erscheint es uns doch sehr blauäugig, wenn Malente dort im Ranking unter den ersten zehn oder 20 auftauchen würde.“ Fakt ist, dass Malente dort gar nicht auftauchen wird, weil der Leiter der Gemeindewerke, Mario Lüdemann, als künftiger Geschäftsführer der GmbH sich die mit einer Aufnahme in die Vergleichsportale verbundenen Kosten sparen will.

Lüdemann setzt zunächst darauf, die jetzigen Kunden der Gemeindwerke – es gibt derzeit 3390 Wasserzähler im Netz – zu überzeugen. Das entspreche einem Potenzial von 3390 Strom- und etwa 1000 Gaskunden. Die Preise sollen unterhalb des sogenannten Grundversorgungstarifs liegen, der von der Eon sichergestellt wird. Geplant ist, ausschließlich Ökostrom zu verkaufen. Die Funktion des Aufsichtsrats der neuen GmbH wird der Werkausschuss wahrnehmen.

Jürgen Redepenning (SPD), Chef der Fraktionsgemeinschaft von SPD und Grünen, betonte die Erfolgsaussichten: „Die Geschäftsfelderweiterung bietet die Chance, das Unternehmen weiterzuentwickeln und neue Arbeitsplätze zu schaffen.“ Seine Fraktion sei überzeugt, dass die Erweiterung zum richtigen Zeitpunkt erfolge und der neue Gemeindewerke Chef Mario Lüdemann dafür der Richtige sei. Dem schloss sich CDU-Fraktionschef Uwe Potz an: „Wir haben die große Chance, mit einem ausgewiesenen Fachmann in ein neues Geschäftsfeld einzusteigen“, betonte er.

Dagmar Nöh-Schüren bezweifelte ein rein ökonomisches Kalkül der Verbraucher. „Ich wäre glücklich, wenn ich in Malente Strom kaufen könnte“, beteuerte die Fraktionschefin der Bürger-Innen für Malente. Bürgermeisterin Tanja Rönck betonte den Mehrwert für die Kunden aus dem Ort: „Niemand bezahlt einen Wasserkopf oder einen hochbezahlten Geschäftsführer, sondern das Geld bleibt hier.“ Aus ihrer Sicht spricht vieles dafür, dass sich der Schritt für die Gemeinde auszahlen wird. Schließlich gebe es bundesweit 1200 Kommunen mit eigenen Stadtwerken, erklärte Rönck und verwies auf Eutin: „Ein Eisvergnügen gäbe es nicht ohne die Stadtwerke.“

Da mit der EEG-Umlage und den Netzentgelten relevante Strompreisbestandteile sänken, sei der Markt jetzt in Bewegung und die Gelegenheit günstig, in den Markt einzutreten, sagte Rönck. Deshalb solle der Marktstart im ersten Quartal erfolgen. „Damit sind wir sportlich dabei, wir werden es aber schaffen, davon bin ich überzeugt.“

Knop meldete Zweifel an den Wirtschaftlichkeitsberechnungen an. Jährlich sollten 600 Kunden auf Strom umsteigen, erste Gewinne in diesem Bereich würden 2022 erwartet, beim Gas seien jährliche Steigerungsraten von 200 Kunden einkalkuliert und bereits 2020 erste Gewinne. „Das hat mehr mit Glaube und Hoffnung zu tun, denn mit hohen Wahrscheinlichkeiten“, kritisierte Knop. Ihm wird derzeit zu viel auf einmal angepackt: „Man hat den Eindruck, als wolle man Malente innerhalb von 18 Monaten aus dem Dämmerschlaf holen und völlig neu aufstellen.“ Doch das sei weder personell noch finanziell zu Ende gedacht.

Mit zu viel Tempo bei der Entscheidungsfindung begründete Hans-Werner Salomon sein „Nein“ im unmittelbar vor der Gemeindevertretung zu dem Thema tagenden Hauptausschuss. Eine Diskussion über den Gesellschaftervertrag sei nicht erfolgt, kritisierte er.

Das finanzielle Risiko des Strom- und Gasverkaufs wird als überschaubar angesehen. Das von der Gemeinde bereitzustellende Stammkapital beträgt 25 000 Euro. Zudem soll zunächst eine halbe Stelle geschaffen werden, entstehende Überstunden sollen Lüdemann laut Rönck durch die Gemeinde vergütet werden.