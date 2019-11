Eutin / Kiel : Einschulung 1943: Treffen ehemaliger Voßschüler

Mehr als 1000 Jahre Erfahrung bringen 13 ehemalige Voßschüler aus Eutin zusammen. Seit 2003 treffen sie sich jedes Jahr.

von Juliane Kahlke

08. November 2019, 14:47 Uhr

Eutin | Zweimal im Jahr treffen sich Schüler der Voßschule zum Frühstück. Ihre Verbindung kennzeichnet die gemeinsame Einschulung. 1943, während des Zweiten Weltkriegs wurden die Eutiner in der damaligen Oberschule für Jungen eingeschult. Sechs Jahre haben sie zur Grundschule gehen müssen, sagt Organisator Ulrich Nörtemann. Später verstreuten sie sich in alle Winde. Ein Zeitungsartikel über ihn (Nörtemann) sei für den Kieler Klaus Becker 2003 Anlass gewesen, ihn anzurufen. Seitdem wuchs die Gruppe der Voßschüler des Einschuljahrgangs und so traf in dieser Woche Erfahrung aus mehr als 1000 Lebensjahren in der Alten Straßenmeisterei in Eutin aufeinander.