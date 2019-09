Eutin : Einmal über die Alpen

Oberstdorf nach Meran: Eine Gruppe von wanderbegeisterten Frauen bricht am Donnerstag zur Alpenüberquerung auf.

02. September 2019, 14:15 Uhr

Eutin | Noch drei Tage, dann brechen zehn Frauen aus Eutin und Umgebung zu ihrem Abenteuer auf: Binnen einer Woche wollen sie die Alpen von Oberstdorf nach Meran überqueren. 140 Kilometer in sieben Tagen und dazwischen tausende Höhenmeter bergauf und bergab. Am Donnerstag startet die Gruppe von Eutin aus mit dem Zug.

Eine Idee, zehn Begeisterte

Die Eutinerin Kerstin Gradert (53) ist eine der zehn Frauen zwischen 47 und 66 und freut sich sehr auf die Tour: „Es wird toll sein in der Natur fernab von allem anderen zu Laufen, tolle Gespräche zu haben und auch seinen eigenen Gedanken nachhängen zu können.“

Seit sie sechs Jahre alt ist, mache sie regelmäßig in den Bergen Urlaub zum Skifahren oder Wandern. Den Wunsch, die Alpen zu überqueren, hege sie schon seit längerem und als sie dann nochmal eine Dokumentation sah, stand fest: „Jetzt mach ich das wirklich.“ Auf einer Feier in gemütlicher Runde erzählte sie von ihrem Vorhaben, erntete Beachtung und fand Mitstreiterinnen. Mit einigen machte sie schon Sport im Verein, andere lernte sie kennen, die von ihrem Vorhaben beeindruckt waren und sich der Gruppe anschlossen. Seit den Sommerferien treffen sich die Frauen mit ihren Wanderschuhen und laufen gemeinsam. Die Vorfreude steigt, so Kerstin Gradert.

Nicht mehr als acht Kilogramm auf dem Rücken

Neben der körperlichen Fitness muss auch die Ausstattung vorbereitet sein: „Unser Rucksack soll nicht mehr als acht Kilogramm wiegen.“ Funktionskleidung sei nicht so schwer und leicht zu falten, eine Steppjacke für kühlere Tage könne ein Kopfkissen in der Nacht ersetzen, der Hüttenschlafsack erspare die Bettwäsche und Flipflops eignen sich als Hüttenhausschuhe und zum Duschen. „Man wird erfinderisch, tauscht sich aus, wiegt alles und gibt sich gegenseitig Tipps“, sagt Kerstin Gradert. Ein absolutes Muss für sie ist neben den Trekkingwanderstöcken ein kleiner Teddy, „so eine Art Glücksbringer und Begleiter“.

„Ich habe Respekt vor den steilen Aufstiegen und glaube, jeder wird einmal an seine Grenzen kommen. Und gleichzeitig freue ich mich auf die grandiosen Landschaften und das Entschleunigen in der Natur“, sagt Kerstin Gradert. Ein bisschen wie Berg-Pilgern sei das in ihrer Vorstellung. „Ich freue mich darauf, den eigenen Gedanken auch mal nachhängen zu können.“

Similaun-Gletscher – ein Höhepunkt am Ende der Tour

Sieben Stunden täglich sind sie unterwegs. An den meisten Tagen überwinden sie zwischen 1000 und 1300 Höhenmetern. Geschlafen wird meistens in Hütten, in den Tag gestartet mit den ersten Lichtstrahlen. „Es wäre toll, wenn wir gutes Wetter haben. Aber wir nehmen das, wie es kommt. Es wird auf jeden Fall einmalig“, ist sie überzeugt. Die Familie bekomme abends, oder bei Empfang, die schönsten Bilder des Tages übersandt und könne so teilhaben.

Die ganze Tour, die die Frauengruppe von einem professionellen Bergführer begleitet wird, verspreche schöne Landschaften, Ausblicke und Bergpanoramen. Aber auf drei Dinge gegen Ende der Tour freut sich Kerstin Gradert besonders: „Der Panoramaweg nach Vent soll sehr schön sein. Wir werden außerdem die Ötzi-Fundstelle besuchen und ich freue mich sehr auf den Aufstieg auf den Similaun-Gletscher am sechsten Tag.“ Auf 3606 Meter Höhe erwartet die Frauen dann ein Ausblick über die Bergformationen Südtirols. „Das wird bestimmt großartig“, sagt Kerstin Gradert.