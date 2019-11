Einigung zum Parken erzielt

An der Griebeler Mehrzweckhalle sollen ein Sichtschutzzaun und ein Halteverbote den Frieden mit Nachbarn wieder herstellen

Avatar_shz von shz.de

10. November 2019, 12:56 Uhr

Kasseedorf | Immer wenn in der Mehrzweckhalle des Griebeler SV eine Veranstaltung mit erhöhtem Besucheraufkommen wie etwa der große Hallenflohmarkt stattfindet, bedeutet das für Jürgen Fischer schon Stunden vorher Arbeit. Mit Hütchen, die man eigentlich vom Training der Fußballer kennt, markiert der 1. Vorsitzende des GSV dann eine Parkverbotszone. Das geschieht, damit der Nachbar von gegenüber ungehindert auf sein Grundstück gelangen kann. In der Vergangenheit hatten am Straßenrand parkende Autos dies immer wieder verhindert und so zu schlechter Stimmung zwischen Sportverein und Nachbar geführt.

Nun ist anscheinend eine Einigung gefunden worden. Der Bauausschuss der Gemeinde Kasseedorf beschloss, auf Höhe der Mehrzweckhalle ein Halteverbot im Bereich der Grundstückzufahrt zu erlassen. Künftig wird dafür am übrigen „Schulberg“ das halbseitige Parken auf dem Gehweg auf der Seite der Mehrzweckhalle gestattet sein.

Ob es sich bei dem gepflasterten Randsteifen um einen Gehweg handelt, war ebenfalls lange Inhalt von Diskussionen. Ein Ortstermin mit Rainer Dürkop gab nun den Anstoß für eine endgültige Regelung. Für den Sachgebietsleiter Verkehrssicherheit bei der Polizei Lübeck handelt es sich unstrittig um einen Gehweg. Ein halbseitiges Parken sei aus seiner Sicht aber ein adäquates Mittel bei Veranstaltungen mit erhöhtem Parkbedarf, wie er Kasseedorfs Bürgermeisterin Regina Voß schrifltlch mitteilte.

Die Verwaltung hatte zwei Szenarien für die Umsetzung vorgesehen. Neben einer dauerhaften Beschilderung könnte der Griebeler SV auf Vorschlag des Ordnungsamtes auch zu jeder Veranstaltung eine Verkehrsanordnung zum halbseitigen Parken beantragen. Diese Option war zur Erleichterung von Jürgen Fischer aber nicht Inhalt der Diskussion. Allen erschien der Aufwand zu hoch.

Um ein weiteres Ärgernis des Nachbarn zu beseitigen hat der Griebeler SV schon im Oktober einen 20 Meter langen Sichtschutzzaun errichtet. Er verhindert, dass Autos, die auf den Stellplätzen vor der Halle parken, mit ihren Scheinwerfern ins gegenüberliegende Haus leuchten. Nun hofft der Vorsitzende Jürgen Fischer, alles für eine gute Nachbarschaft Notwendige getan zu haben.