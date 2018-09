Fehmarn : „Eingriffe doch recht gering“

Beltquerung: Landesbetrieb, Bahn und Femern A/S stellen interaktive Karte zu den Bauvorhaben bereit.

von Alexander Steenbeck

24. September 2018, 21:32 Uhr

Mit einer neuen interaktiven Karte der im Zuge der Festen Fehmarnbeltquerung geplanten Baumaßnahmen auf Fehmarn informieren die Vorhabenträger Landesbetrieb (LBV.SH), Bahn und Femern A/S über die aus ihrer Sicht tatsächlichen Ausmaße der Eingriffe auf der Insel. Dargestellt sind die Planungen für den Fehmarnbelt-Tunnel, dessen Schienenanbindung sowie den Ausbau der Bundesstraße B 207 auf der Insel Fehmarn auf Grundlage der jeweiligen Planfeststellungsunterlagen. Mithilfe der hochauflösenden Karte können Interessierte sich auf einen Klick über die Grenzen der Baustelle informieren.

Die dem Bauvorhaben kritisch gegenüberstehende Initiative „Beltretter“ hatte im März bereits ähnliche Karten veröffentlicht (wir berichteten). Diese Simulationen vom Umfang der Bauarbeiten ernteten viel Kritik. Unter anderem hatte der Vorstandsvorsitzende des Hanse-Belt-Initiativkreises, Bernd Jorkisch, davon gesprochen, dass die „Beltretter“ die Grenzen der seriösen Meinungsbildung überschritten hätten. Die jetzt von Landesbetrieb, Bahn und Femern A/S ist somit als Antwort auf die „Beltretter“-Simulation zu verstehen.

Das Verkehrsministerium Schleswig-Holstein unterstützt die Veröffentlichung und stellt die Karte auf seiner Internetseite zur Verfügung. Minister Dr. Bernd Buchholz: „Ich freue mich über dieses neue Angebot der Vorhabenträger und begrüße die gemeinsame Informationsarbeit. Die Karte stellt die Planungen transparent dar und erleichtert es den Menschen, sich zu informieren.“

Bernd Homfeldt, Projektleiter der DB Netz AG, und Torsten Conradt, Direktor des LBV.SH, unterstreichen das Anliegen, die enge Abstimmung der Projekte sichtbar zu machen. „Für den Abschnitt Fehmarn können wir den Bürgern mit der dynamischen Karte die tatsächlichen Projektgrenzen in einer leicht verständlichen Darstellung präsentieren, statt auf nicht immer einfach zu lesenden Planungsunterlagen“, sagte Bernd Homfeldt. Und LBV.SH-Direktor Torsten Conradt betonte: „Die Karte zeigt noch einmal ganz deutlich: Für ein so großes und wichtiges Projekt sind die Eingriffe in unsere jahrhundertealte Kulturlandschaft doch recht gering.“

Durch die Veröffentlichung der Karte wollen die drei Unternehmen ihre gemeinsame Projektkommunikation fortsetzen. „Uns ist der stetige Austausch mit den betroffenen Bürgern sehr wichtig“, sagte Lars Friis Cornett, Deutschland-Direktor der Tunnel-Projektgesellschaft Femern A/S. „Gemeinsam mit der Deutschen Bahn und dem LBV.SH sind wir präsent und ansprechbar.“ Die Karte sei ein sichtbares Zeichen der guten Zusammenarbeit und Abstimmung unter den Projektpartnern, die man in nächster Zeit noch weiter intensivieren wolle, so Cornett.