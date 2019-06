Eutin : Einen alten Schatz neu entdeckt

Das wertvollste Buch der Eutiner Landesbibliothek – das mehr als 300 Jahre alte „Blumenbuch“ – erscheint jetzt als kommentierter Reprint

von Alexander Steenbeck

03. Juni 2019, 17:44 Uhr

Eutin | Es sind nur neun Exemplare weltweit in öffentlichem Besitz bekannt, ganze sechs davon sind koloriert. Eine Ausgabe dieses seltenen Sextetts befindet sich in Eutin. Das mehr als 300 Jahre alte „Blumenbuch“ von Maria Sibylla Merian gehört zu den wohl wertvollsten Bücher im 80.000 Bände umfassenden Bestand der Landesbibliothek. Es wird im wahrsten Sinne des Wortes mit Samthandschuhen angefasst – kein Wunder, erzielte doch eine vergleichbare Erstausgabe 2011 in einer Auktion bei Christie’s in London einen Preis von rund 630.000 Euro.

Das „Blumenbuch“ stellt jedoch nicht nur monetär einen großen Wert dar. Die 1675-1680 entstandene Sammlung von 36 Kupferstichen mit Blumen- und Insektendarstellungen ist kulturgeschichtlich von großer Bedeutung. Um diesen Schatz einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hat Dr. Susanne Luber, langjährige Leiterin der Forschungsstelle für historische Reisekultur an der Eutiner Landesbibliothek, jetzt einen kommentierten Reprint herausgebracht. Der Neudruck ist als Themenheft der Kultur-Zeitschrift „Schleswig-Holstein“ erschienen. „Was aus konservatorischen Gründen nicht immer zu zeigen ist, kann jetzt in digital bearbeiteter Form betrachtet werden“, sagte Chefredakteur Kristof Warda.

Es ist bereits die zweite Zusammenarbeit mit der Zeitschrift. Bereits 2017 widmete sich ein Themenheft einigen Schätzen der Landesbibliothek. Deren Leiter, Frank Baudach, bezeichnete es als „einen Glücksfall“, dass das „Blumenbuch“ aus Eutin Gegenstand des zweiten Themenhefts geworden ist.

Das ledergebundene Original stammt ursprünglich aus der Bibliothek der Eutiner Fürstbischöfe. Und obwohl das Werk der Malerin, Kupferstecherin und Naturforscherin als sehr bedeutend gilt, gebe es kaum Forschungsliteratur zum „Blumenbuch“, so Susanne Luber. Die Herausgeberin des Heftes hat nunmehr das Wissen aus den 1960er Jahren, als sich zuletzt jemand mit Merians Werk befasste, auf den neusten Stand gebracht.

Der Neudruck richtet sich an einen breiten Kreis von Lesern. Erläuternde Essays und Kommentare zu sämtlichen dargestellten Blumen bieten nicht nur einen kunstgeschichtlichen Eindruck. Beziehungen zur heutigen Zeit werden ebenfalls hergestellt. Zwar gibt es die abgebildeten Blumen wie Pfingstrose, Nelke und Co. noch, aber einige der rund um die floralen Zeichnungen dargestellten Insekten sind bereits vom Aussterben bedroht – wie der Hirschkäfer. „Das sollte eine Mahnung für uns sein“, sagte Luber.

Dass das „Blumenbuch“ heute so selten ist, liegt nicht allein an seinem Alter. „Es liegt an dem Zweck, für den es bestimmt war“, sagte Luber. Es galt als Gebrauchsgrafik, die kaum als sammelwürdig angesehen wurde, so Luber weiter. Die 36 Blumendarstellungen dienten nämlich als Mal- oder Stick-Vorlagen – das „Blumenbuch“ stellt somit im Grunde ein Musterbuch dar. Das Nachmalen oder -sticken war jedoch im 17. Jahrhundert keine bloße Freizeitbeschäftigung. „Blumenmalerei war ein sehr angesehenes Gewerbe“, erläutert die Merian-Kennerin.

Über die Auflagen der Bücher und die Preise, die vor rund 300 Jahren für einzelne Tafeln oder die gesamte Zusammenstellung gezahlt werden mussten, liegen indes keine Hinweise vor. „Aber die Tafeln dürften nicht billig gewesen“, schätzte Luber.

Der Preis des Reprints ist überschaubar. Das Sonderheft ist ab sofort unter anderem direkt in der Landesbibliothek für 16,90 Euro erhältlich. „Ein wahnsinnig spannender und erhellender Schmöker“, konstatierte Warda. „Es gibt viel zu entdecken“, so der Chefredakteur.