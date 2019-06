Eutin : Eine vergnügliche „Carmen“- Version

Wer „Carmen“ nur als Drama um Liebe, Eifersucht und Tod kennt, der staunte am Samstag in der Orangerie des Eutiner Schlosses nicht schlecht.

von Michael Kuhr

23. Juni 2019, 17:40 Uhr

Eutin | Wer „Carmen“ nur als Drama um Liebe, Eifersucht und Tod kennt, der staunte am Samstag in der Orangerie des Eutiner Schlosses nicht schlecht über den Humor, der tief verborgen in der Oper beinahe 150 Jahre schlummerte, bevor er nun endlich von Dr. Wolfgang Griep ans Licht geholt wurde. Zu Beginn gab der bei einer Einführung in das Leben Bizets und die Entstehung der Oper „Einblicke“ in Hintergründe, wie sie wahrscheinlich bis dahin niemand gekannt hat.

Sodann warnte Griep augenzwinkernd vor „allerlei Unmoralität“, wies in gleicher Weise daraufhin, dass die Veranstaltung aus eben diesem Grunde „nicht jugendfrei“ sei und machte dann den musikalischen Auftakt mittels einer handbedienten Spieluhr, „das einzige Instrument, das sich von ihm spielen lasse“, bevor das Harald-Rüschenbaum-Trio fetzig mit der Ouvertüre der Oper einstieg.

Das Jazztrio Daniel Mark Eberhard (Piano und Melodion), der Saiteninstrumentalist Uli Fiedler (Bass) und Harald Rüschenbaum (Schlagzeug) sowie Wolfgang Griep hatten sich vor Jahren kennengelernt, als letzterer mit einer Delegation zum Kulturaustausch nach Marktoberdorf, der Geburtsstadt von Webers Mutter, dort weilte. Aus dem Kennenlernen entwickelte sich in kurzer Zeit eine höchst kreative Zusammenarbeit.

Eberhard, Professor für Musikpädagogik in Ingolstadt, komponiert das Grundkonzept an die bekannten Melodien angelehnt und Griep schreibt den Text, ebenfalls angelehnt an die bekannte Handlung. Während mit den anderen beiden Jazzern der Freiraum für hinreißende Improvisationen entsteht, nimmt sich Griep die Freiheit, eine sehr eigene Interpretation des Librettos vorzunehmen. Mangels Bühne beschreibt er die Szenerie in seiner ganz eigenen Weise, schiebt passende Kommentare ein, würzt mit Wortwitz und spart nicht mit Anspielungen auf „Parallelen“ der heutigen Zeit.

Da wird der Heldentenor José mit Heintje verglichen, Therapie und Familienaufstellung werden empfohlen, die Wirkung Don Josés auf Schwiegermütter wird sofort in der Musik von „Auf in den Kampf“ aufgegriffen und am Gelächter des Publikums lässt sich leicht erkennen, dass die Verballhornung „...die Schwiegermutter naht...“ geläufig ist.

Sogar aus dem Dschungelbuch zitiert die Musik Balus Vorschlag, es mit Gemütlichkeit bzw. hier mit Gelassenheit zu versuchen, um die erhitzten Gemüter zu beruhigen. Im Wechsel mit den gelesenen Passagen swingt das Trio mit sichtlichem Vergnügen, der Funke zwischen dem Publikum, den Musikern und dem Autor ist längst übergesprungen, Soloeinlagen des Schlagzeugs und Bass werden mit spontanem Beifall beantwortet und der Applaus zwischen den einzelnen Abschnitten des Textes und der Musik zeugt von Begeisterung.

Vor einem Jahr hatten Griep und Eberhard das Stück zu zweit aufgeführt. Alle vier freuen sich, dass sie jetzt wieder gemeinsam, wie schon bei „Swing frei, Schütz“ auftreten können. Da ist den aus Ulm Kommenden keine Anstrengung zu groß. Samstagmorgen nach Eutin, Sonntagmorgen zurück.

Die Zuhörer wissen die Qualität des Gebotenen zu schätzen und danken mit stehenden Ovationen. Das wiederum beflügelt die Vier zu einer Zugabe. Noch einmal tönen Themen der bekannten Melodien in einer Zusammenfassung durch den Jazz hindurch. Da schleichen sich doch Takte aus dem Bolero ein, die Eberhard, der sie selbst auf dem Melodion bläst, zu überraschen scheinen und schließlich solche aus „Guten Abend, gute Nacht“, die ein letztes Mal das hingerissene Auditorium zum Lachen bringen.

Bleibt nur noch zu ergänzen, dass sich nach der Vorstellung ein Zuhörer bei den Akteuren mit den Worten bedankte, er hätte selten so einen schönen Abend erlebt.