Originelle Idee : Eine Tausch-Börse für Lesestoff

Öffentliche Bücherschränke bieten auch in Corona-Zeiten Zugang zu Krimi, Romane und Co.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

12. April 2020, 11:10 Uhr

Braak/Schönwalde | Die Buchhandlungen geschlossen, die Antiquariate ebenso, Flohmärkte gibt es auch nicht: An Bücher zu gelangen, ist in der Corona-Krise für Lese-Fans nicht so einfach. Während zwar einige Buchhandlungen ihren Kunden Bücher nach telefonischer oder schriftlicher Bestellung zugänglich machen, gibt es aber neben dem Ordern bei Online-Händlern noch eine weitere Möglichkeit an neuen Lesestoff zu kommen: die öffentlichen Bücherschränke in der Region.

Romane, Gedichtbände und Krimis reihen sich hier neben Kinder- und Fachliteratur ein – alles kostenlos zum Mitnehmen. Und zum Bereitstellen, denn die Idee der Bücherschränke lebt davon, dass Bücher nicht nur entnommen, sondern auch hineingestellt werden sollen – ansonsten wäre die öffentliche Tauschplattform bald leer.

Einer der ersten zugänglichen Bücherschränke, die im Kreis eingerichtet wurden, steht in Braak unweit von Eutin. Die ehemalige Telefonzelle wurde 2014 zur ersten Bücherzelle in Ostholstein. An der Wilhelm-Wisser-Straße an der Bushaltestelle mitten im Ortszentrum ist diese nicht zu verfehlen.

Fast ebenso lange existiert aber auch ein öffentlicher Bücherschrank in Dersau. Er befindet sich in der Dorfstraße 86 allerdings auf einem Privatgrundstück.

Wie in Braak wurde auch auf Fehmarn eine Telefonzelle umfunktioniert. Seit 2018 ist die vom vom Tourismus-Service Fehmarn initiierte Büchertauschbörse auf der Südstrandpromenade zu finden.

Auch in Kesdorf befindet sich ein öffentlicher Bücherschrank. Hier wurde ein Klo-Häuschen umfunktioniert – ebenso wie in Schönwalde: Das Ehepaar Käte und Christoph Huppenbauer hat vor rund einem Jahr das historische Klo-Häuschen auf dem Pfarrhof zu einer Büchertauschbörse umfunktioniert.

In Süsel gibt es ein öffentliches Bücherregal im Rathaus. Die Initiative dazu gab 2017 der Leiter der Volkshochschule, Siegfried Hofmann. Das Regal steht im Foyer des Rathauses und ist zu den Öffnungszeiten der Verwaltung zugänglich – aufgrund der Corona-Krise ist die Verwaltung jedoch zurzeit geschlossen.

In Ostholsteins Nachbarkreis können ebenfalls Bücher den Besitzer wechseln: In Plön gibt es ein öffentliches Bücherregal bei der Tourist-Information im Bahnhof.