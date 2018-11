von Michael Kuhr

27. November 2018, 15:41 Uhr

Der Parnaß-Turm bekommt am Sonnabend, 1. Dezember, seine Weihnachtstanne. Per Hand ziehen die Anlieger gegen 9.30 Uhr den von den Plöner Stadtwerken gesponserten Baum hoch und schmücken ihn dann mit einer Lichterkette. Die Idee, die 1993 mal am Tresen entstand, wird seit 25 Jahren immer vor dem 1. Advent in Angriff genommen. Zur Freude der Vitanas-Heimbewohner und vielen Plöner Mitbürger.