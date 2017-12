Malente : Eine Reise entlang der Schwentine

vergrößern 1 von 1 Foto: Röhlk 1 von 1

Im Jahr 2014 erschien von Käthe Birkenfeldt der Bildband „Eindrücke entlang der Kossau zwischen Trenter Moor und Hohwacht“ als Ergebnis mehrerer Wandertouren. Jetzt liegt ein neuer Bildband vor, dem die 84-jährige Timmdorferin einen etwas längeren Titel gab: „Schwentineverläufe vom Grimmelsberg und Bungsberg bis zum Zusammenfluss in Preetz und zur gemeinsamen Mündung in die Kieler Förde“.

Diesmal erwanderte die Bankkauffrau, Volkswirtin und pensionierte Oberstudienrätin für Volkswirtschaft und Geografie die Region mit Enkelin Liv Tjorven Jensen (11). Das war 2016: „Nach dem ersten Buch fühlte ich eine innere Leere, dass es zu Ende war“, schildert Birkenfeldt. Sie liebt Wanderungen am Wasser: „Flüsse sind bedeutsam für eine Landschaft“, sagt die fünffache Mutter, zu deren Familie inzwischen sechs Enkel und ein Urenkel zählen. 2015 habe sie allein die Alte Schwentine vom Grimmelsberg südlich Bornhöved bis Preetz erwandert, bereits 2012 die Schmarkau von Breitenstein bis Behler See.

Zusammen mit der Enkelin, der sie das Fotografieren beibrachte, ging es 2016 an den meisten Wochenenden auf Tour. „Es ergab sich so. Ich erzählte, was ich vorhatte, und sie meinte, das könnten wir doch gemeinsam machen.“ Morgens wurde der Rucksack gepackt, Liv Tjorven nahm ihre Freundin mit, so wurde es ihr nicht langweilig. Zu große Distanzen wurden vermieden, damit die Kinder ohne Druck Spaß an der Sache hatten – etwa zu einer weitläufigen Wiese am Stendorfer See. „Da fuhren wir mit dem Auto ein Stück Straße bis zum Gut Stendorf und gingen von dort zum See.“ Tags darauf lief Birkenfeldt die Wiese allein ab. Ab Kellersee wurde in Etappen gepaddelt. Heraus kamen 98 Seiten mit hunderten Fotos, die sie selbst über den Fotobuch-Verlag bearbeitete. Das Buch habe sie sehr persönlich gestaltet und eigene Schwerpunkte gesetzt, verrät die frühere Sprecherin der Amnesty-international-Gruppe Eutin-Plön.

Ein Kapitel widmete sie der Fischerei Schwarten, ein anderes dem Winter auf dem Dieksee mit eigenen Erinnerungen. Der Vorspann sei ziemlich groß geraten und befasse sich mit der Entstehungsgeschichte des Gewässers. Dafür recherchierte die Seniorin viel in Archiven wie dem Schleswiger Landesarchiv und dem Plöner Kreisarchiv.

Der wendische Einfluss in der Besiedlungsgeschichte zeige sich in der Herkunft von Ortsnamen. Timmdorf leite sich vom Ritter Timmo Maruthe ab. Nach ihm wurde das Dorf benannt, das er 1372 an den Bischof verkaufte. Aus geografischer und geschichtlicher Leidenschaft erwähnt Birkenfeldt in ihrem Bildband außerdem wendische Burgen und Motten, wie sie heute noch am Ukleisee, in Schönweide und Timmdorf am Dieksee anhand von Erdwällen zu erahnen sind. Wer Interesse an einem Bildband hat, wende sich direkt an Käthe Birkenfeldt unter Telefon 04523/6918.