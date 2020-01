Plön : Eine Projektwoche fördert die Kreativität

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Schloss Plön stellen am Freitag (17. Januar) von 14 bis 16.30 Uhr ihre Projekte vor.

von Michael Kuhr

16. Januar 2020, 13:27 Uhr

Plön | Schüler aller Klassen des Gymnasiums Schloss Plön sind in diesen Tagen ganz nach ihren Neigungen kreativ. Grund ist eine Projektwoche, deren Ergebnisse am heutigen Freitag von 14 bis 16.30 Uhr der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Bei Andreas Vogelsang, Karatetrainer des TSV Plön, lernten Schüler (zwei Drittel Jungen, ein Drittel Mädchen) im kompakt alle Grundkenntnisse der Kampfsportart bis zur Prüfung für den ersten Gürtel. „Weil die Sporthalle am Schiffsthal gesperrt ist, tingelten wir zunächst von der Halle der MUS zur Rodomstorhalle, aber jetzt sind wir in der Gymnastikhalle des BBZ untergekommen“, warb Vogelsang für den Sport, den im TSV vier Gruppen mit mehr als 65 Kindern und Erwachsenen von sieben bis 70 Jahren regelmäßig trainieren. Auch Annika Stuff (19) hätte wegen des Spaßfaktors Lust, weiterzumachen, was aber wegen des anstehenden Abiturs zeitlich nicht möglich sei. „Den letzten Selbstverteidigungskursus hatte ich in der Grundschule und dachte mir, das kann man auffrischen“, begründete die Gymnasiastin ihre Teilnahme.

Upcycling von Gegenständen, die zumeist im Müll landen, stand bei Schülern der 6. und 7. Klassen auf dem Plan. Unter Anleitung der Lehrerin Hannah Borchardt bastelten sie aus Milchkartons, Dosen, alten Flaschen und Büchern neue Dekoartikel wie Stifteboxen, Blumentöpfe, Kollagen, Teelichtgläser, Taschen, Vogelhäuser und einen beleuchteten Leuchtturm, den die Gruppe um Thordis, Lilly, Miina, Tamina und Gülsüm unter anderem präsentierte.

In einem Workshop bei Filmemacherin Nina Romming drehten Ole, Tiard, Vincent, Chiara und Yorn ihr eigenes Musikvideo, „weil Schneiden und Filmen einfach Spaß macht“, wie Chiara betonte. „Es ist schön, sich das, was man erschaffen hat, angucken zu können.“ Ausgesucht hatten sie sich zwei Rap-Songs: „Get it Right“ von Leftboy und „Lucid Dreams“ der Gruppe Juice Wrld. Protagonisten in dem Video sind die Schüler selbst, sie tanzen und erzählen in Alltagsszenen Geschichte.

Im Projekt „SEED“, es steht für Social Entrepreneurship Education (Unterricht im sozialen Unternehmertum) führten die SEED-Lehrerinnen Sonja und Stina vom Open Campus Kiel Schüler der Oberstufe in die Welt der Unternehmensgründung ein. Danach kreierten die jungen Erwachsenen ihre eigenen sozialen Start ups zum Wohle der Gesellschaft. Tom-Leon und Jannis entwarfen eine Superfood App für gesunde und nachhaltige Ernährung mit Mahlzeiten-Planer samt Zubereitungstipps für Menschen, die sich mit wenig Aufwand gesund ernähren möchten. „Kastalla“ nannten Max und Ann-Christin ihr ökologisches Waschmittel aus Kastanien, das sie unter dem Slogan „Einfach sauber“ mit Zusätzen wie Natron und Zitronensaft anreichern und in wiederverwendbaren Flaschen anbieten. Diskriminierte und nicht diskriminierte Menschen bringen Luca, Christof und Talia in einem Treffpunkt zusammen. Die Initiative solle über Kunst und Musik für mehr gegenseitiges Verständnis sorgen.

Einen Internetauftritt „Ecco-Driving“ für Autos mit alternativer Antriebstechnik entwarfen Tom, Leandra, Merlin und Noah. Nach Eingabe persönlicher Vorlieben und Verwendungszweck entwirft das Programm ein individuelles Profil und empfiehlt dem Nutzer das passgenau auf ihn oder sie zugeschnittene Modell. In 2019 hätten sie 1060 Schüler betreut, erzählten Sonja und Stina. Sie gehen in die Schulen und informieren, wie sich ein Projekt erarbeiten und umsetzen lässt.