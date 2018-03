Eine neue Stelle für Flüchtlinge

Hauptausschuss genehmigt Zusatz-Stelle für Redderkrug

von Constanze Emde

15. März 2018, 00:06 Uhr

Flüchtlingskoordinatorin Sophia Schutte kann sich über eine weitere Unterstützung in der Flüchtlingsbetreuung freuen: Der Hauptausschuss hob am Dienstagabend den Sperrvermerk im Stellenplan einstimmig auf und genehmigte eine weitere Stelle.

Sophia Schutte hatte in einem Ausschuss im Februar nochmals vorgetragen, dass die Zahl der unterzubringenden Flüchtlinge in städtischen Unterkünften (aktuell 210) nicht rückläufig sei und sich dies mittelfristig auch nicht ändern werde. Die Verwaltung selbst wertete in ihrer Vorlage zum Ausschuss die Unterbringungssituation als „nicht optimal“. Denn die Flüchtlinge bewohnen zahlreiche Liegenschaften verteilt übers ganze Stadtgebiet. Von den größeren, wie Lindenbruchredder, Katasteramt und Redderkrug, liegt letztere so weit außerhalb, dass es schwierig sei, die Menschen dort wie angestrebt mit der bisherigen Stellen- und Stundenzahl (eine Vollzeit, zwei Halbtags-Stellen) zu betreuen. „Damals, als der Sperrvermerk im Haushalt zustande kam, ging es vorrangig um die Unterbringung der Menschen. Heute wollen und müssen wir integrativ arbeiten und dabei ist die räumliche Distanz eine echte Schwierigkeit“, schilderte Martin Klehs, zuständiger Fachbereichsleiter Bürgerservice und Tourismus, den Mitgliedern im Ausschuss.

Im Katasteramt ist das Büro der Flüchtlingskoordinatorin und der bislang zwei Mitarbeiter. Martin Klehs: „Dort haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, weil die Menschen im Haus einen direkten Ansprechpartner haben. Und wir hoffen, diesen Effekt auch im Redderkrug zu erzielen.“

Die Mitglieder des Hauptausschusses sahen keine Probleme beim Aufheben des Sperrvermerks. „Aufgrund der steigenden Arbeitsbelastung innerhalb der Verwaltung, stimmen wir dafür“, sagte Detlef Kloth (SPD), der darauf hinwies, dass es ursprünglich mal der Antrag der SPD gewesen sei, diesen Bereich personell aufzustocken. Margret Möller (FDP) erinnerte an den „desolaten Zustand“ am Redderkrug, den sie schon mal angesprochen habe: „Da muss sich dringend mehr gekümmert werden“, bekräftigte sie.

Einzig die Formulierung einer Aufgabe der neuen Person den „Substanzerhalt des angemieteten Objektes“ sicherzustellen, wie es in der Verwaltungsvorlage hieß, stieß bei den Ausschussmitgliedern auf. Ziel sei es, das bekräftigte Klehs, dort eine Person zur bestmöglichen Betreuung im Büro vor Ort zu installieren. Es gebe dort viele Familien. Derzeit leben im Redderkrug zwischen 25 und 30 Personen. Durch diese Maßnahme würden sich parallel die Rahmenbedingungen bei der Betreuung der sonstigen Standorte verbessern, da nun zusätzliche zeitliche Ressourcen zur Verfügung stünden, heißt es seitens der Verwaltung. „Unsere Aufgabe, vor der wir jetzt stehen, ist die Integration. Das kann nur mit guter Betreuung gelingen“, sagten Bürgermeister Carsten Behnk und Klehs abschließend.