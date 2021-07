Coronazahlen aktuell : Eine neue Infektion in Ostholstein, kein neuer Fall im Kreis Plön

Die Inzidenz Ostholsteins steigt weiter auf 9,5, die des Kreises Plön bleibt bei 3,9.

von Achim Krauskopf

20. Juli 2021, 16:29 Uhr

Eutin/Plön | Nach zwölf neuen Corona-Fällen in Ostholstein über das Wochenende hat Thomas Jeck von der Kreisverwaltung in Eutin am Dienstag einen neuen Fall gemeldet. Allerdings steigt die Sieben-Tage-Inzidenz des Kreises, die sich am Montag von 3,0 auf 9,0 verdreifacht hatte, weiter an: Mit einem Wert von 9,5 liegt der Kreis im bundesweiten Ranking aller Städte und Kreise weiter in der unteren Hälfte.

Nicole Heyck vom Kreis Plön meldete am Dienstag, dass in den 24 Stunden zuvor keine neue Infektion registriert worden sei. Die Inzidenz des Kreises bleibt damit 3,9, in der Liste der Städte und Kreise, die das Robert-Koch-Institut täglich aktualisiert, stieg Plön von Platz 103 auf 86.

Die Zahlen: Ein neuer Fall in Ostholstein bedeutet eine Gesamtzahl von 3388, auch die Zahl der aktuell Positiven ist um einen auf 20 gestiegen. Als genesen gelten unverändert 3282, in Quarantäne sind 56 Personen und damit drei mehr als am Montag.

Im Kreis Plön blieb die Gesamtzahl aller Fälle 1383, die Zahl der aktuell Positiven fiel von zehn auf sieben, die Zahl der Genesenen stieg im Gegenzug um drei auf 1343. Die Gruppe der Personen in Quarantäne vergrößerte sich um eins auf elf. In beiden Kreisen werden keine an Corona erkrankten Patienten in einem Krankenhaus behandelt.