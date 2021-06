Corona aktuell : Eine neue Infektion im Kreis Plön, keine in Ostholstein

In der Liste der 294 Kreise und 107 Städte Deutschlands ist Ostholstein von 93 auf 98 gefallen, der Kreis Plön von 14 auf Rang 26.

Eutin/Plön | Sechs Kreise in Deutschland hatten am Donnerstag seit sieben Tagen keine neuen Corona-Fälle. Ostholstein und der Kreis Plön sind von einer Null-Inzidenz aber noch ein Stück entfernt. Weiterlesen: Die Meldung von Mittwoch Ostholstein meldete binnen Tagesfrist keine neue Infektion, die Sieben-Tage-Inzidenz sank damit von 5,5 auf 5,0. In der Liste der 294...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.