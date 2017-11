„Eine Marke ist viel mehr als ein Logo“

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 30.Nov.2017 | 00:43 Uhr

„Wir sind doch die Rosenstadt, Lichterstadt, Festspielstadt – wozu brauchen wir einen neuen Namen?“ Zahlreiche Bürger äußerten ihren Unmut so oder ähnlich, nachdem Stadtvertreter 100 000 Euro mit Sperrvermerk für den „Markenfindungs-Prozess“ Eutins in den Haushalt gestellt wurden.

Im vergangenen Hauptausschuss beantragten die Grünen – die sich deutlich gegen eine Werbeagentur und ein Verfahren „von oben“ aussprachen – einen für Privatpersonen und Agenturen offenen Wettbewerb auszurufen, der mit 10 000 Euro dotiert sein soll. „Es gibt viel kreatives Potenzial in Eutin, so ein Wettbewerb wäre eine bürgernahe Möglichkeit, einen neuen Markennamen zu bekommen“, erklärte Monika Obieray (Grüne) im Ausschuss. Auch SPD und CDU ist die Summe zu hoch, beide äußerten im Ausschuss, die Summe sogar ersatzlos streichen zu wollen. „Seit dem Beschluss gibt es einen Sturm der Entrüstung, wie wir so viel Geld dafür ausgeben können“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Georg Westphal. Ausschussvorsitzender Matthias Rachfahl machte für die CDU deutlich: „Im Moment wird jeder Euro anders gebraucht.“ Da zog Bürgermeister Carsten Behnk die Reißleine und bat „vor solchen Fundamentalaussagen“ noch einmal um das Wort für die Verwaltung. Martin Klehs, Fachbereichsleiter für Tourismus und Bürgerservice zog den Vortrag aus der Tasche und machte deutlich: „Uns geht es nicht darum, ein Logo zu entwickeln. Eine Marke ist eine Identität, eine Assoziation, was verbinden wir mit der Stadt.“ Gerade in dem touristischen Wettbewerb, in dem sich Eutin mit den Nachbargemeinden befinde, sei ein starkes Leitbild und daran ausgerichtete Aktionen bis hin zu Maßnahmen der Stadtentwicklung entscheidend, um bestehen zu können und attraktiv zu sein. „Wir wollen herausfinden, wo unsere Stärken liegen – durch Bewohnerbefragung und von Gästen“, sagte Klehs. Ein Logo sei am Ende bestenfalls ein Werkzeug, mit dem gearbeitet werden könne. Professionelle Berater „kommen nicht und malen ein Bild von Eutin, sie erheben, was sie vorfinden“, äußerte Behnk zur Kritik an einem übergestülpten Verfahren. „Das Kostenintensive werden die Befragungen sein, es sind Workshops geplant, Interviews zwischen 300 und 1000 Befragten, um eine gewisse Repräsentativität zu erreichen.“ Es müsse in den Ergebnissen geschaut werden, welche Themen weiter vorangetrieben werden sollen, was letztlich auch Auswirkungen auf die Stadtplanung habe. „Wir leben in einer tollen Stadt, die sich gerade inmitten der Sanierung befindet und die Entwicklung der Produktmarke Eutin war ein wesentliches Ziel des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes“, erinnerte Klehs die Stadtvertreter, die ihm interessiert folgten. An ihrer Position änderte das vorerst nichts. Westphal kündigte eine Diskussion zum Thema im Rahmen des Haushaltes für die Stadtvertretung an. Der Antrag der Grünen wurde abgelehnt.