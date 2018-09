Eine Mannschaft mit lauter Torschützen

Gemischtes E-Jugend-Handballteam der HSG Holsteinische Schweiz gewinnt gegen Spitzenreiter SG Wagrien 31:15(17:7)

von Harald Klipp

25. September 2018, 22:15 Uhr

Die E-Jugendhandballer der HSG Holsteinische Schweiz haben gegen den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer HSG Wagrien einen 31:15(17:7)-Erfolg gefeiert. Die E-Jugend-Mannschaft tritt dieses Jahr mit einem gemischten Team aus Jungen und Mädchen an, da die HSG nicht genügend Mädchen gefunden hat. „Wir sind da aber im Aufbau“, betont die Trainerin und stellvertretende Jugendwartin Julia Gelhardt.

Mit der HSG Wagrien stand ihrem Team eine großgewachsene, reine Jungen-Mannschaft gegenüber. Entsprechend nervös waren die Gastgeber vor dem Anpfiff. Doch dazu gab es keinen Grund, wie sich schon in den ersten Minuten zeigte. Die Trainerin legte in diesem Spiel großen Wert auf eine stabile Deckung und große Laufbereitschaft. Hanna Brinckmann war im Tor der Rückhalt. So gelang nach dem 5:5 (9.) eine deutliche Zehn-Tore-Pausenführung.

In der zweiten Halbzeit habe die Konzentration etwas nachgelassen, berichtet Julia Gelhardt. Sie freute sich über die geschlossene Mannschaftsleistung: „Alle Kinder haben mindestens ein Tor gemacht. Es wurde teilweise auch so lange gespielt, bis der Spieler ohne Torerfolg zum Abschluss kam.“ Jone Seidel feierte in seinem ersten Einsatz direkt sein erstes Tor. „War er vor dem Spiel noch ganz aufgeregt, fragte er nach dem Abpfiff, ob wir jetzt gleich noch ein Spiel hätten“, sagt Julia Gelhardt schmunzelnd.

Die HSG Holsteinische Schweiz spielte mit Kjell Thore Suhr, Kjell Dominik Neu (je 6), Rasmus Petersen (5), Mads Merlin Marquardt, Tammo Strube (je 4), Jesse Ochs (2), Jolina Assmann, Hanna Brinckmann, Marisa Yeliz Haase und Jone Seidel (je 1).