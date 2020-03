Eine Katastrophe in Sichtweite

Einreisevernot für ausländische Erntehelfer trifft viele Bauernhöfe hart / Beim Ingenhof können Erdbeeren auf 40 Hektar vergammeln

von Achim Krauskopf

29. März 2020, 11:47 Uhr

Eutin | „Ich hoffe, dass wir keiner Katastrophe entgegen gehen. Im Augenblick sieht es aber leider so aus,“ sagt Holger Schädlich. Der Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Ostholstein-Lübeck steht mit seiner düsteren Prognose nicht allein: Durch die Schließung der deutschen Grenzen für ausländische Saisonkräfte stehen viele Bauernhöfe vor riesigen Problemen.

Melanie Engel, Chefin des Ingenhofes in Malkwitz, schließt nicht aus, dass die derzeit auf 40 Hektar prächtig gedeihenden Erdbeeren nicht geerntet werden können. Und Jan-Henning Wülfken aus Liensfeld rechnet damit, nur einen Teil seines auf elf Hektar wachsenden Spargels ernten zu können.

Im Kampf gegen Corona hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer am 25. März ein Einreiseverbot für Erntehelfer und Saisonarbeiter verfügt. Der breiten Öffentlichkeit ist, wie Jan-Hennig Wülfken vermutet, die Bedeutung von osteuropäischen Saisonkräften in der deutschen Landwirtschaft kaum bekannt.

Wülfken: „Ohne die vor allem aus Rumänien und Polen kommenden Arbeitskräfte würden wir den ganzen deutschen Lebensmittelmarkt nicht versorgen können. Ich ziehe den Hut vor unseren osteuropäischen Erntehelfern, was die allein an einem Tag leisten, das schaffen keine fünf von hier. Das habe ich seit vielen Jahren immer wieder gesagt, und dieses Jahr ist die Kacke richtig am dampfen.“

Wülfken braucht für die Ernte seines Spargels eine zwölfköpfige Mannschaft. Er ist zuversichtlich, dass er sechs Arbeitskräfte zusammen bekommt.

Melanie Engel steht vor größeren Herausforderungen: „Wir brauchen über 100 Saisonkräfte, die bei uns aus Rumänien kamen. Erdbeer-Saison ist von Ende April bis Anfang August,“ berichtet die Chefin des Ingenhofes.

In den vergangenen Jahren sei es schon sehr schwierig gewesen, zuverlässiges Personal für die Verkaufsstände zu bekommen. Und nun könne es mit dem Einreiseverbot passieren, dass die Erdbeeren gar nicht gepflückt würden.

Bis zum Start der Saison blieben noch fünf Wochen. Aber: „Ich habe mit verschiedenen Kollegen gesprochen. Die sind alle der Überzeugung, dass in den nächsten Wochen wirklich alles zusammenbrechen wird auf den Feldern, auch in den Schlachthöfen und überall, wo ausländische n Kräfte gebraucht werden – ganz abgesehen von der Pflege, die ist ja auch betroffen.“

Einigkeit herrscht in der Branche, dass sich die Saisonarbeiter nicht durch heimische Kräfte ersetzen lassen. Die osteuropäischen Erntehelfer kämen teilweise seit Jahrzehnten, seien Profis bei ihrer Arbeit, erläutert Holger Schädlich (kleines Foto). „Die sind mit Ungelernten, die das noch nie gemacht haben, schwer zu ersetzen.“

Spargelstechen wie Erdbeerpflücken seien schwere körperliche Arbeiten. „Viele stellen sich das schöner vor, als es dann wirklicht ist. Da werden auch viele Stunden ,gerissen‘, weil die Saisonarbeitskräfte in kurzer Zeit die gesetzlich zugelassenen Stunden arbeiten und möglichst viel Geld verdienen wollen, bevor sie wieder abreisen. Das ist etwas anderes, als wenn jemand, der das nicht kennt, gern eine oder zwei Stunden arbeiten möchte.“

Im Sinn der Infektionsabwehr seien ausländische Erntehelfer auch besser als heimische Arbeitskräfte, ergänzt Schädlich: „Die bleiben unter sich, haben ihre Unterkünfte, da finden nicht viele Kontakte statt. Wenn verschiedene Kräfte morgens kommen und abends wieder nach Hause gehen, kommen die mit sehr vielen anderen Menschen zusammen.“

Dieses Problem sieht auch Jan-Henning Wülfken: „Wir brauchen keine Pendler. Wenn da jemand darunter ist, der einen Virus mitbringt, kann ich meinen Familienbetrieb komplett zumachen und dann hat sich die Saison sowieso erledigt.“

Befördert durch Meldungen über Erntehelfer-Mangel gibt es unterdes viele Menschen, die ihre Dienste anbieten. „Bei uns melden sich jeden Tag zehn bis 20 Leute, die helfen wollen“, sagt Henning. Er sei dafür sehr dankbar, aber die wenigsten davon würden die damit verknüpften Bedingungen akzeptieren.

Sehr lebhaft gehe es auf verschiedenen Vermittlungsportalen zu, hat Holger Schädlich beobachtet. In der Geschäftsstelle meldeten sich auch jeden Tag Menschen, die als Erntehelfer arbeiten wollen.

Zurück zu Wülfkens Spargel: Zwei Erntehelfer seien da, zwei weitere unterwegs. Er werde zumindest einen Teil des Spargels – in normalen Jahren 30 bis 35 Tonnen Nettoware – ernten können. „Und dann steh ich vor dem nächsten Problem: Werde ich überhaupt meine Ware los? Ist das Portemonnaie von den Leuten leer, die wegen Corona in Kurzarbeit oder ganz ohne Beschäftigung sind?“ Hinzu komme die Frage, wie die Vermarktung erfolgen solle, und der Preis werde unter diesen Umständen auch höher sein müssen.

Wülfken: „Beim Spargel kann es passieren, dass ich nach zwei Wochen die Reißleine ziehe und sage: Runter von den Feldern, wir lassen ihn wachsen. Die Spargelstange geht dann ins Kraut, und im nächsten Jahr wird neu geerntet. Das ist eine Dauerkultur, da verderben keine Lebensmittel auf dem Feld – anders als bei den Erdbeeren.“

Erdbeerpflanzen werden im Prinzip jedes Jahr neu gesetzt. Ohne Saisonkräfte werde die Ernte auf dem Feld bleiben, sagt Melanie Engel, und alles, was ein dreiviertel Jahr in die Kulturen investiert wurde, sei umsonst gewesen. Selbst bei einem späteren Beginn der Erntesaison sei fraglich, ob das noch rentierlich werde.

Corona trifft noch andere Pfeiler des Ingenhofs: „Für unsere Ferienwohnung haben wir alle Buchungen storniert, unser Feldcafé öffnet nicht wie geplant im April. Dafür hatte ich gerade Personal eingestellt. Wenn wir vom Café keine Einnahmen haben, weiß ich nicht, wie ich die neu eingestellten Mitarbeiter bezahlen soll.“

Ein kleiner Trost: „Bei unserem Wein sind wir nicht so sehr angewiesen auf externe Hilfe. Da können wir mit unserer Hofmannschaft die Lese bewerkstelligen oder einfach mal Freunde dazu holen.“

Nachdem Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bis auf weiteres ein Einreiseverbot für Erntehelfer und Saisonarbeiter verfügt hatte, sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU), das treffe Landwirte „enorm hart“. Allein im März würden 35 000 Saisonarbeitskräfte gebraucht, im Mai 85 000. Nach ihrer Darstellung solle das Einreiseverbot in zwei Monaten überprüft werden.

Wer entschlossen ist, als Saisonkraft auf einem landwirtschaftichen Betrieb tätig zu werden, kann sich auf der Internetplattform www.saisonarbeit-in-deutschland.de. informieren.