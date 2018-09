Süsel : Eine junge Wehr präsentiert sich

Die Freiwillige Feuerwehr Süsel veranstaltete am Sonnabend einen Tag der offenen Tür.

15. September 2018, 17:30 Uhr

Das Interesse an der Feuerwehr ist groß. Das zeigte sich einmal mehr beim Tag der offenen Tür, den die Freiwillige Feuerwehr Süsel am Sonnabend veranstaltete. Den zahlreichen Besuchern wurde viel geboten. Mehrere Schauübungen mit Brandbekämpfung und technischer Hilfe bei einem Verkehrsunfall standen auf dem Programm. Verschiedene Fahrzeuge wurden präsentiert, Informationen gegeben, und es blieb auch Zeit für viele kurzweilige Gespräche.

„Die Veranstaltung wird gut angenommen“, stellten Ortswehrführer Dirk Martens und sein Stellvertreter Mike Cassel fest. „Mit diesem Tag wollen wir uns neben dem üblichen Einsatzgeschehen der Bevölkerung zeigen.“ Dabei hegt die Wehr natürlich die Hoffnung, dass sich weitere Männer und Frauen finden, die sich für das Ehrenamt in der Feuerwehr interessieren und sich entschließen mitzumachen. „Bei uns kann man das Dorfleben mitgestalten und dabei gleichzeitig für die Sicherheit der Menschen sorgen“, betonen die beiden Wehrführer. Aber es sei für viele Bürger natürlich schwierig, Arbeit, Familie und Freizeit in Einklang zu bringen. Allerdings könne man ein gutes Team bieten, das zuverlässig und jung sei. „Im Schnitt sind unsere Aktiven etwa Mitte 30“, berichtete Mike Cassel. Insgesamt zähle man 43 Einsatzkräfte, ergänzte Dirk Martens. Hinzu kämen 23 Mitglieder der Jugendwehr sowie elf in der Ehrenabteilung.

Bis auf zehn Mitglieder der Einsatzabteilung kommen gegenwärtig alle anderen Aktiven aus der Jugendwehr, was die Bedeutung der Nachwuchsarbeit bestätigt. So zeigten die Jugendlichen denn auch ihr Können und luden andere Altersgenossen beispielsweise zum Probelöschen ein.

Um Kinder und Jugendliche an den Brandschutz heranzuführen, waren die Brandschutzerzieher Gerth Polzin und Sebastian Reichert von der Freiwilligen Feuerwehr Sierksdorf nach Süsel gekommen. Mittels eines Rauchdemohauses und zweier Modelle mit Feuerwehrszenen brachten sie den kleineren Besuchern das Thema Feuerwehr näher. „Wir stellen immer wieder fest, dass selbst Erwachsene nicht wissen, dass Rauchmelder auch ins heimische Kinderzimmer gehören“, berichtete Gerth Polzin.

Um solch einen informativen und ereignisreichen Tag zu gestalten, hatte die Süseler Wehr weitere Teilnehmer eingeladen. So stellte sich die Psychosoziale Notfallversorgung im Kreis Ostholstein vor, ebenso das Deutsche Rote Kreuz Süsel. Die Feuerwehr Neustadt war mit Fahrzeugen vertreten, ebenso das Technische Hilfswerk Oldenburg, und die Erkundungstruppe Ahrensbök unterstützte die Veranstaltung ebenfalls.