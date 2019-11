Eine filmreife Verfolgungsjagd

von Achim Krauskopf

06. November 2019, 17:14 Uhr

Schwentinental | Nach einer filmreifen Verfolgungsjagd nahm die Polizei in der Nacht zu Mittwoch einen mutmaßlichen Autodieb fest. Dienstag um 23.30 Uhr war der Diebstahl seines VW-Kleinbusses T5 aus dem Schwentinentaler Paradiesweg gemeldet worden. Im Zug der Fahndung wurde der gestohlene Kleinbus um 1.20 Uhr auf dem Skandinaviendamm in Mettenhof entdeckt. Der Fahrer flüchtete mit teils stark überhöhter Geschwindigkeit bis nach Molfsee, wo es zu einer zweifachen Kollision mit einem Streifenwagen kam. Unbeeindruckt davon setzte der Dieb seine Fahrt zurück nach Kiel und auf die B 76 Richtung Plön fort. In der Baustelle zwischen Kiel und Schwentinental war er nach Schätzungen der Beamten mit etwa 120 km/h unterwegs und touchierte mehrfach die Metallwände. Im Gewerbegebiet in Schwentinental endete die Flucht gegen 1.40 Uhr. Der 19-jährige Dieb wollte sich zu Fuß der Festnahme entziehen, wurde aber von Beamten eingeholt und überwältigt. Zuvor hatte er den Wagen der Beamten gerammt. Bei der Einfahrt ins Gewerbegebiet hatte er darüber hinaus einen weiteren Streifenwagen gerammt. Alle Polizeibeamten blieben unverletzt. Keiner der eingesetzten Polizeibeamten wurde verletzt. Insgesamt 16 Streifenwagen waren eingesetzt. Der polizeilich bekannte Tatverdächtige hatte einen Atemalkoholwert von 1,23 Promille und besitzt keine Fahrerlaubnis. Auf ihn kommen neben des Ermittlungsverfahrens wegen Pkw-Diebstahls weitere Anzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, zu. Er kam ins Polizeigewahrsam und blieb dort bis Mittwochmittag.