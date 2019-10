Schönwalde : Eine Feuerwehr-Hüpfburg für die Brandschutzerziehung

Die Ausrüstung der 16 Feuerwehren des Amtes Schönwalde ist mit einem ungewöhnlichen Gerät ausgestattet worden.

von Achim Krauskopf

07. Oktober 2019, 15:41 Uhr

Schönwalde | Die Ausrüstung der 16 Feuerwehren des Amtes Schönwalde ist mit einem ungewöhnlichen Gerät ausgestattet worden: Es ist eine Hüpfburg, die in ihrer Form an ein Feuerwehrauto erinnert. Dieses große Spielgerät soll künftig bei dafür passenden Veranstaltungen der Wehren das Interesse von Kindern wecken und mittelbar auch der frühen Brandschutzerziehung dienen.

Die Idee zur Anschaffung dieser Hüpfburg hatte Gerth Polzin aus Roge, er ist Fachwart für Brandschutzerziehung des Kreisfeuerwehrverbandes, der die Sparkasse Holstein als Sponsorin gewann: Sie stellte den Kaufbetrag über 1750 Euro aus dem Sonderfonds des Los-Sparens zur Verfügung.

Bei der Übergabe stellte die Hüpfburg sofort ihre Attraktivität unter Beweis, denn der Termin erfolgte im Kindergarten Schönwalde und fast 40 Kinder unterzogen das Sprung- und Klettergerät einem spontanen Praxistest. Im Beisein des stellvertretenden Amtswehrführers Lennart Hamel, Ortswehrführers André Johnsen, Amtsvorstehers Hans-Peter Zink und Bürgermeisters Winfried Saak unternahmen Jasmin Path,Filialleiterin der Sparkasse in Lensahn und Schönwalde, sowie Sandra Wehrend, Regionalleiterin Privatkunden Nord, den offiziellen Akt der Übergabe. Wehren sagte, dass in der über 200-jährigen Tradition der Sparkasse die Idee verankert sei, dass ein großer Teil der erwirtschafteten Gewinne an die Menschen der Region zurück gegeben würden und die Gemeinschaft stärkten.

Gerth Polzin erklärte, dass mit der Hüpfburg schon die Kleinsten in ein Feuerwehrauto „einsteigen“ und so erste Kontakte mit dem Thema Feuerwehr knüpfen könnten. Das Spielgerät werde in Schönwalde deponiert und könne unter entsprechenden Bedingungen auch von Feuerwehren außerhalb des Amtsbereiches Ostholstein-Mitte ausgeliehen werden.

Polzin dankte nicht nur der Sparkasse für ihr soziales Engagament, sondern erwähnte auch den Rewe-Kaufmann Torben Osterode aus Lensahn, der bei Veranstaltungen der Brandschutzerziehung regelmäßig die Getränke für die Kinder stifte.