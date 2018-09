Eine Fahrt zur „NordArt“

von Michael Kuhr

24. September 2018, 13:48 Uhr

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Bosau fährt am morgigen Mittwoch, 26. September, zur internationalen Kunstausstellung „NordArt“ nach Büdelsdorf. 200 Künstler aus aller Welt stellen in der ehemaligen Eisengießerei der Carlshütte zahlreiche Kunstwerke aus. Die Kosten pro Teilnehmer betragen 30€ für Fahrt und Eintritt. Der Bus fährt um 10 Uhr in Hutzfeld am Edeka-Markt ab. Jeder Interessierte kann mitfahren. Anmeldungen nimmt Horst Wulf-Schnabel (Tel. 04527/262) entgegen.