von Michael Kuhr

28. September 2018, 13:53 Uhr

Mitglieder und Gäste der Ortsgruppe Plön im Deutschen Hausfrauenbund fahren am Dienstag, 2. Oktober, zum Herbstmarkt nach Molfsee mit anschließendem Kaffeetrinken. Abfahrt ist um 12 Uhr am ZOB in Plön. Anmeldungen nimmt Marlies Wieck (Tel. 04522/ 7447855) statt.