Eine Ehrenrunde zum Abschied

Quartalsappell des Aufklärungsbataillons 6 „Holstein“ / Kommandoübergabe der 3. Kompanie / Zahlreiche Ehrungen und Beförderungen

von Alexander Steenbeck

28. September 2018, 11:30 Uhr

Ein ungewöhnlich umfangreicher Quartalsappell stand gestern beim Aufklärungsbataillons 6 „Holstein“ auf dem Plan: Oberstleutnant Tobias Aust nahm nicht nur zahlreiche Auszeichnungen und Beförderungen vor, sondern vollzog auch die Übergabe der 3. Kompanie.

Die Einheit sei acht Monate ohne ihren Chef Major Nadir Attar ausgekommen, sagte Aust. „Optimale Rahmenbedingungen sehen anders aus“, sagte Aust und dankte im gleichen Atemzug den Interimsführern der Kompanie für ihr Engagement. Attar gehörte dem Bataillon seit 2015 an und war nach 2016 in diesem Jahr erneut im Einsatz. Zudem folgte seit Sommer der Start in die Generalstabsausbildung. „Diese Vakanz an der Spitze der 3. Kompanie ist nicht tragbar gewesen“, sagte Aust. Denn auch Attars Nachfolger, Hauptmann Jan Lübke, hätte nicht eher einspringen können, so Aust. Auch er war im Einsatz.

Der Kommandeur lobte in seiner Rede Attar als einen Offizier, der „morgens der Erste und abends der Letzte“ war. Lübke – ebenfalls ein Feldnachrichtenfachmann – sei „bestens vorbereitet“, so Aust, der dem neuen Chef der 3. Kompanie die besten Wünsche mit auf den Weg gab.

Der scheidende Chef der „Dritten“ wurde stilecht verabschiedet – mit einer Ehrenrunde im Radpanzer „Fuchs“ um den Appellplatz in der Rettberg-Kaserne.

Zuvor hatte Aust Attar in Anerkennung und aus Dankbarkeit für die gezeigten Leistungen die Bataillonsnadel verliehen. Auch Stabsfeldwebel Kai Robert Friedrich erhielt diese bataillonsinterne Würdigung, zu der auch der Bestpreis gehört. Mit diesem zeichnete Aust Major Thomas Manke und Leutnant Wolf von Blumröder aus. Daneben gab es fünf Beförderungen – unter anderem wurde der Spieß der 4. Kompanie, Dirk Reichenbach, zum Oberstabsfeldwebel befördert, dem höchsten Dienstgrad der Unteroffizierslaufbahn.

In seiner Rede vor den angetretenen Soldaten und den zahlreichen Ehrengästen – insbesondere aus Lensahn, der Patengemeinde der 3. Kompanie – blickte der Bataillonschef auf die Ereignisse in diesem Jahr zurück und hob insbesondere den Tag der offenen Tür anlässlich des 60-jährigen Bestehen des Bataillons hervor. Der große Aufwand, den Tag auszurichten, sei „jede verdammte Sekunde wert gewesen“, sagte Aust. „Wir sollen als Profis wahrgenommen werden“, sagte Aust. Die Resonanz der rund 5000 Besucher habe gezeigt, dass „Ostholstein zu uns steht“, sagte der Oberstleutnant und ergänzte: „Wir sind die letzten Heeressoldaten in Schleswig-Holstein. Wir sind tief verwurzelt in der Region. Ostholstein kann sich auf seine Aufklärer verlassen.“