Lions-Club und Stiftung Schloss Eutin laden am 30. April ein zur 5. Auflage von „Schloss in den Mai“ / Kartenverkauf gestartet

von Alexander Steenbeck

05. April 2019, 18:08 Uhr

Musik, Comedy und Tanz bis in die späte Nacht: Die Benefiz-Veranstaltung „Schloss in den Mai“ startet am 30. April in eine Neuauflage. Bereits zum fünften Mal organisiert der Lions-Club Eutin in Zusammenarbeit mit der Stiftung Schloss Eutin die Veranstaltung in dem Barockgebäude. „Das Ganze ist zu einem kulturellen Highlight geworden“, sagte Lions-Vizepräsident Michael Koch gestern bei der Vorstellung des Programms. Erneut können sich die 400 Gäste – mehr Karten dürfen laut Auflage nicht verkauft werden – auf zahlreiche Musik-Beiträge freuen. Die Bandbreite des Richtungen reicht von Chansons über Jazz bis hin zu Pop. Poetry Slam, Stand-Up-Comedy, Parodie und Zauberei ergänzen das Programm. Die Bühne dazu bilden wie in den Vorjahren die historischen Räume des Schlosses, die auch außerhalb der Programm-Inhalte an diesem Abend erkundet werden können: Führungen zeigen den Gästen unter anderem geheime Treppen, lüften aber auch das Geheimnis des Altarschmucks, des Antependiums.

Der Abend werde insgesamt „eine bunte, vielfältige Kulturreise“, ist sich Koch sicher. Und der Eutiner Lions-Präsident Tim Kraushaar ergänzte: „Der Mix des Abends ist bereichernd und abwechselnd.“ Die Veranstaltung sei „klein und fein“ und ziehe mittlerweile Besucher aus dem ganzen Norden an. Von Flensburg bis Hamburg reiche die Gästeliste.

In den Pausen darf im übrigen auch wieder im Innenhof und in verschiedenen Räumen des Schlosses „geschlemmt“ oder einfach nur „geklönt“ werden.

Die 29,90 Euro Eintritt kommen wieder einem guten Zweck zu. Wer dieses Mal partizipiert ist noch offen. Im vergangenen Jahr brachten die rund 50 Ehrenamtler bei „Schloss in den Mai“ und dem Weindorf 16.000 Euro zusammen. Das Geld kam Jugendprojekten bei Feuerwehr, THW, Awo und dem Schloss zugute, berichtete Koch. Es gehe aber nicht in erster Linie darum, Geld zu generieren, so Koch weiter. An erster Stelle stehe der kulturelle Inhalt, der generationsübergreifend gestaltet werde.