Telefonseelsorge : Eine Beziehung für einen Anruf

Kirchliches Angebot verzeichnet in Zeiten von Corona 10 bis 15 Prozent mehr Anrufe als 2019.

19. März 2021, 13:29 Uhr

Ich übernehme regelmäßig die Frühschicht“, sagt Frank Gottschalk. Der Pastor leitet seit dem 1. September als Nachfolger von Pastorin Marion Böhrk-Martin die Telefonseelsorge in Lübeck. Seine Gesprächspartner am Morgen seien oft Menschen mit Schlafstörungen, aber die Anruferinnen und Anrufer decken das ganze Spektrum des Lebens ab. Corona hat dafür gesorgt, dass die Zahl der Anrufe gestiegen ist. Die Statistik weist eine Steigerung zwischen 10 und 15 Prozent aus.

„Wir bleiben anonym und die Ratsuchenden auch“, sagt Peter A, der zusammen mit zwei weiteren Beratern aus dem Kreis Ostholstein über sein Ehrenamt Auskunft gibt. Es ist die Ausnahme, dass jemand, der sein Herz ausschütten will, am anderen Ende der Leitung zweimal auf denselben Berater oder dieselbe Beraterin trifft. Es ist also eine Beziehung für einen Anruf. Zu der Telefonseelsorge, die im äußersten Norden in Hamburg, Lübeck, Kiel und auf der Insel Sylt zu Hause ist, gehört auch die Statistik. Danach suchen mehr Frauen als Männer eine Möglichkeit jemandem ihr Herz auszuschütten, der ihnen zuhört, 2020 waren laut Statistik rund zwei Drittel der Ratsuchenden weiblich. Auch in der Beratung sind Frauen in der Überzahl.

Der Grund, die Seelsorge anzurufen, ist die persönliche Krise, eine Frage oder Unsicherheit, darin sind sich die drei männlichen Berater aus dem Kreis Ostholstein einig, die der Zeitung im persönlichen Gespräch ihre ehrenamtliche Tätigkeit erläutern. „Wir sind die Ausnahme, eigentlich müssten Ihnen hier eher drei Frauen gegenüber sitzen“, stellt Ulrich K. fest. Aber in der zeitlichen Abstimmung habe sich diese untypische Konstellation ergeben.

Wer ehrenamtlicher Seelsorger werden will, durchläuft eine Ausbildung. Danach schlüpft der Kandidat in die Rolle des Zuhörers, darf bei tatsächlichen Telefongesprächen als Hospitant mithören. Ehe er sein erstes Gespräch führen darf, muss er auch einen Perspektivwechsel erlebt haben, also selbst bei der Seelsorge angerufen haben. Peter A. erinnert sich: „Dann ist es leichter sich in den Anrufer hinein zu versetzen und nachzuvollziehen, wie es sich anfühlt, wenn man uns anruft.“

Davor und danach gibt es immer wieder Supervision. Das heißt: In Einzel- oder Gruppengesprächen wird das Gehörte und Erlebte verarbeitet. Das ist wichtig, um sich nicht selbst zu überlasten. „Wir haben acht Supervisionsgruppen“, sagt Frank Gottschalk. Und es gebe Fachtage zum Erfahrungsaustausch.

Zwischen den Gesprächen am Telefon legen die Seelsorger Pausen ein, für einen Kaffee, einen kurzen Plausch mit einem Kollegen oder ein wenig frische Luft vor der Tür. In der Nachtschicht ist auch ein kurzer Schlaf möglich, hinter dem Schreibtisch steht eine Liege.

Wie kommt man darauf, seine Zeit und seine Aufmerksamkeit fremden Menschen zu schenken? Ulrich K. hat sich Weihnachten die Sinnfrage gestellt, ob die Anhäufung von kommerziellen Geschenken dem Sinn von Weihnachten entspricht. K. fand: „Nein!“ und kam auf die Telefonseelsorge. Ein Schritt, den er nicht bereut: „Man bekommt auch sehr viel zurück!“ Er habe etwas Gutes tun wollen und es gebe in der Tätigkeit auch einen Selbsterfahrungsanteil. Seine wichtigste Erfahrung: „Wir haben hier zuhören gelernt. Wir begegnen den Menschen ohne Vorurteil. Jedes Gespräch fängt bei Null an.“ Am Telefon ist es wie im Alltag auch: Es gibt Gespräche, die anrühren, es gibt aber auch Telefonate, bei denen schnell klar ist, dass die Chemie nicht stimmt. Wenn ein Dienst endet, gibt es in der Regel eine Übergabe, das ist eine erste Gelegenheit, das Besprochene zu verarbeiten und den nächsten Berater auf die Schicht einzustimmen. Im Durchschnitt sollte ein Berater zehn Stunden pro Monat investieren. Eine Schicht dauert im Normalfall vier Stunden, Nachtschichten finden zwischen 22 und 6 Uhr statt, können aber bis zu zwölf Stunden dauern, einschließlich Ruhepausen. „Die erste Nachtschicht macht man immer zu zweit“, erläutert Ulrich K.

Wenn ein Apparat nicht besetzt ist oder der Berater eine Pause einlegt, wird in der Nordregion weitergeschaltet: Wenn in Lübeck niemand erreichbar ist, wird der Anruf - ohne dass es der Anrufer mitbekommt - nach Kiel, Hamburg oder Sylt weitergereicht, bis ein Anschluss sprechbereit ist. Oder es kommt der Hinweis: „Bitte rufen Sie später noch einmal an.“

Jürgen B. ist im Ruhestand. Er hat seine ersten Berührungen mit der Beratungssituation in Krisensituationen am Radio gehabt. Auf NDR2 lief die Sendung „Was wollen Sie wissen?“ mit Dr. Walther von Hollander, der 1971 von Dr. Erwin Markus abgelöst wurde. „Mich hat die Sendung in den Bann gezogen“, erinnert sich B., der inzwischen seit 18 Jahren zum Hörer greift.

Ulrich K. hat in einem ähnlichen Bereich gearbeitet. Bei der Telefonseelsorge fühle er sich gut aufgehoben: „Der Dienst lässt uns ein Stück Freiheit.“ Wer sich auf den Stuhl in der Beratungsstelle setzt, sollte mindestens zwei Jahre mitmachen. „Sonst lohnt sich der Aufwand mit Ausbildung und fortlaufender Supervision nicht“, erläutert Frank Gottschalk.

„Wir sind keine Therapeuten. Wir können den Menschen, die anrufen aber einen anderen Blick geben. Bei uns gibt es keine Ratschläge, sondern Empfehlungen“, sagt Ulrich K., eine Liste mit Beratungsstellen in Schleswig-Holstein und Hamburg ist an jedem Beratungsplatz abrufbar.

Die Telefonseelsorge hat eine „kirchliche Duftmarke“, wie sie Frank Gottschalk nennt. So gibt es in Lübeck einen Jahres-Gottesdienst, bei dem die Ehrenamtlichen verabschiedet werden. „Viele derjenigen, die bei uns mitmachen, fühlen sich kirchlich gebunden, aber es ist nicht verpflichtend, in der Kirche zu sein“, sagt Gottschalk.