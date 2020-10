Warnung vor Hanta-Virus : Eine Atemmaske ist auch beim Reinigen von Nistkästen ratsam

Vogelschützer Holger Jürgensen klärt auf: Kleinsäuger können Virus übertragen.

von Achim Krauskopf

01. Oktober 2020, 16:03 Uhr

Eutin | Kurz vor der Corona-Pandemie hatte das Robert-Koch-Institut in Berlin ein Informationsblatt veröffentlicht, das Informationen zur Vermeidung einer Hantavirus-Infektion enthält. Die Warnung gilt für alle Menschen, die im Vogelschutz tätig sind und Nistkästen reinigen.

Wie Holger Jürgensen von der Arbeitsgemeinschaft Vogelschutz Eutin-Malente erklärt, kann es vorkommen, dass im Spätsommer beim Reinigen eines Nistkastens nach dem Auszug des letzten Brutvogels nicht nur ein Vogelfloh entdeckt wird, sondern eventuell auch eine lebendige Maus. In der Regel handele es sich um eine zu den Wühlmäusen gehörende Rötelmaus oder aus der Familie der Bilche eine Haselmaus. Jürgensen: „Wir wissen, dass nicht nur Vogelarten, Insekten wie Wespen und Hornissen sowie Fledermäuse, sondern auch Nager die Bereitstellung eines Kälteschutzes für ihre Vermehrung oder Überwinterung gerne nutzen.“

Zunehmend seien diese Kleinsäuger von dem „Hantavirus“ befallen. Im aufgewirbeltem und kontaminiertem Staub ihrer Ausscheidungen könnten sich Menschen bei der Reinigung über die Atemwege infizieren. Das Virus verursache ein grippeähnliches Erscheinungsbild, hohes Fieber und Körperschmerzen, im Extremfall könne akutes Nierenversagen auftreten. Wirksam schütze man sich mit einem mittleriwele ausreichend bekannten Mund- und Nasenschutz und durch die Vermeidung von Staubentwicklung. Auch aus diesem Grunde sei aber von einer ängstlichen Vernachlässigung der Reinigungsarbeit abzuraten, da sie für eine nächstjährige Wiederbesetzung und Annahme der Nisthilfe notwendig und von entscheidender Bedeutung sei.

Jürgensen weiter: „Notwendigerweise und sachlich hinzuzufügen bleibt: Hantaviren sind eigentlich weltweit bekannt. Der Name leitet sich vom koreanischen Grenzfluss ,Hantan‘ ab, wo in dieser Region Anfang der 1950-er Jahre im Verlaufe des Korea-Krieges mehr als 3.000 Soldaten an einer Hantanvirusinfektion erkrankten. In Deutschland wurden im ersten Halbjahr 2019 immerhin 460 Fälle gemeldet.“

Nicht zu verwechseln sei das Hanta-Virus mit dem von Stechmücken übertragenen Usutu-Virus, das bereits 2011/12 zu einem Amsel-Massensterben vor allen Dingen in Südwestdeutschland geführt habe Sein Name sei nach dem Ort seiner Entdeckung, einem Fluss im südafrikanischen Swasiland, gewählt worden.