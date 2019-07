Eutin : Eine Amsel mit einem weißen Kopf

Einen auffälligen Vogel fotografierte unser Leser Horst Ehrhardt in der Stadt.

von Horst Ehrhardt

15. Juli 2019, 12:44 Uhr

Eutin | Seit einigen Wochen lässt sich eine besondere Amsel im Bereich Heinrich-Lüth-Weg und Hopfengang beobachten, die unser Leser Horst Ehrhardt fotografiert hat.

Er schreibt dazu: „Anders als bei ihren komplett schwarz gefiederten Artgenossen sind ihre Kopffedern weiß. Es ist eine männliche Schwarzdrossel mit Leuzismus. Diese Farbanomalie, auch Teilalbinismus genannt, hat ihre Ursache in einem Gen-Defekt. Der Vogel mit dem wissenschaftlichen Namen ,Turdus merula‘ ist nicht krank, wird aber durch sein auffälliges Aussehen leichter zum Opfer von Greifvögeln oder anderen Beutegreifern. Diese Gefahr nimmt im Stadtgebiet ab. Darum sind dort leuzistische Tiere gar nicht mal so selten. Der Weißkopf verhält sich nicht anders als seine Geschlechtsgenossen, beteiligt sich an Revierkämpfen und flötet genau so schön.“